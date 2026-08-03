Werner, tras su carrera en el Desafío de las Estrellas: “Fue de las más duras que me tocaron”

El paranaense Mariano Werner se mostró conforme con la remontada y los puntos sumados en el Desafío de de las Estrellas.

El Turismo Carretera llevó a cabo una nueva edición del “Desafío de las Estrellas”, donde Tobías Martínez se llevó la victoria. Otro de los protagonistas fue el paranaense Mariano Werner, quien había llegado sexto en pista, pero por un recargo cayó al puesto 20.

Tras la carrera, el Zorro de Paraná dialogó con Carburando y realizó un balance. “La carrera difícil, la más difícil que me ha tocado, agradecido a todo el grupo humano, a todo el equipo por largar 44 y llegar a una carrera dura y exigente con reabastecimiento de combustible; que todo salga bien, la verdad que son buenos puntos”, expresó quien, luego de la carrera, quedó séptimo en el campeonato.

Luego, el entrerriano habló sobre cuál fue su estrategia de carrera: “Optamos por ir a boxes en la vuelta 33. Lamentablemente entra el auto de seguridad previo a ella y bueno, eso nos condicionó un poquito el hecho de avanzar porque aquellos que habían entrado obviamente sacaron provecho de eso. A partir de ahí, ni bien relanzó, fuimos rápidamente al box por la duda si había algún inconveniente. Pero salió bien”.

Y agregó: “No tenía para más. Fue una carrera exigente en lo físico y en el auto; obviamente venía atrás, intentando avanzar y tratar de cuidar en algún momento el combustible, y la verdad que salió bien. Hubo mucha comunicación con el box, ya habíamos hablado bastante y creo que se cumplió todo lo que pensábamos”.