Adiós a una leyenda del Calcio: Franco Baresi fue despedido por una multitud en Italia

Van Basten y Donadoni estuvieron entre los excompañeros de Baresi en la Basílica de San Ambrosio.

Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano, fue despedido este martes por una multitud frente a la basílica de San Ambrosio. Los hinchas entonaron canciones, levantaron pancartas en su memoria y extendieron el aplauso durante más de seis minutos.

"Franco Baresi, leyenda inmortal. Bandera inimitable que jamás dejará de ondear. Adiós, capitán", se leía en uno de los carteles desplegados frente al templo. En la plaza también resonó el cántico "Un capitán, sólo hay un capitán", en una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento.

Entre los presentes, muchos aficionados vistieron la camiseta número 6, el dorsal que fue retirado en su honor cuando puso punto final a su carrera, hecho inédito en el fútbol italiano, como tributo a una figura que se convirtió en emblema del club.

Durante la homilía, el abad Carlo Faccendini destacó las virtudes del exdefensor: "Franco fue un campeón. Todos reconocemos su clase, tenacidad y fortaleza: el Maradona de la defensa, el mejor defensor de todos los tiempos, como hemos leído en los últimos días. Reconocemos su liderazgo, el capitán por excelencia. El campeón y sus trofeos, tantos, pero también sus derrotas y amargas lágrimas".

La ceremonia contó con la presencia de importantes figuras del fútbol italiano. Claudio Ranieri, nuevo director técnico de la Federación Italiana de Fútbol, ingresó entre ovaciones junto con el exjugador Roberto Baggio. También asistió Ezio Simonelli, presidente de la Serie A.

El homenaje trascendió las fronteras de Italia. La FIFA, Gianni Infantino, el Real Madrid, el Inter de Milán y el Roma enviaron coronas florales, al igual que la ciudad de Milán y la región de Lombardía. Además, participaron históricos compañeros como Daniele Massaro, Roberto Donadoni, Filippo Galli, Marco van Basten, Giovanni Galli, Angelo Colombo, Paolo Maldini y Alessandro Costacurta. El Real Madrid y el Barcelona también estuvieron representados. "Era un gran hombre, Siempre intentó combinar clase y estilo con la sencillez en su comportamiento", expresó el ministro de Deporte italiano, Andrea Abodi, al llegar a la basílica.

Baresi falleció a los 66 años, el 31 de julio, después de atravesar una enfermedad. Toda su trayectoria profesional transcurrió en el Milan, donde debutó en 1978 y se retiró en 1997. Allí levantó tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales, tres Supercopas de Europa, seis Ligas italianas y cuatro Supercopas de Italia. En 2025 le detectaron un nódulo pulmonar durante un chequeo médico. Aunque fue operado, nunca logró recuperarse por completo. Su última aparición pública se produjo en el estadio San Siro, durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Con la Selección de Italia disputó 82 partidos y participó en tres Mundiales. Fue campeón del mundo en España 1982 y subcampeón en Estados Unidos 1994, en una carrera que lo consolidó como uno de los defensores más destacados de todos los tiempos, consigna TyC Sports.