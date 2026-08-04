Atletismo: el CEF Nº 3 de Concepción del Uruguay hizo podio en Mar del Plata

El CEF Nº 3 de Concepción del Uruguay hizo podio en Mar del Plata

El Centro de Educación Física Nº 3 “Profesor Hugo Mario La Nasa” de Concepción del Uruguay protagonizó una actuación histórica en la Copa Nacional de Clubes U18, disputada días atrás en la pista sintética del estadio Justo Román de Mar del Plata. La institución entrerriana finalizó tercera en la clasificación general y alcanzó el subcampeonato en la rama femenina.

La entidad entrerriana reunió 97 puntos para ubicarse en el tercer escalón de la clasificación general. El título quedó en manos de la Municipalidad de Maipú (Mendoza), con 143 unidades, mientras que Unión Cultural y Deportiva San Guillermo (Santa Fe) fue segundo con 131.

En la clasificación por ramas, Unión San Guillermo se impuso en varones con 59 puntos, seguido por Maipú (42) y Sociedad Alemana de Lomas de Zamora (33). Entre las damas, Maipú se consagró campeón con 92 unidades, el CEF Nº 3 fue segundo con 68 y Unión San Guillermo completó el podio con 65.

Los podios del CEF N°3

Entre las actuaciones individuales más destacadas sobresalió Milagros Montes de Oca, quien conquistó la medalla de oro en lanzamiento de jabalina al registrar 38,53 metros con el implemento de 500 gramos. La mendocina Luna Psarras fue segunda con 35,82 metros y la bonaerense Lola Zubeldía terminó tercera con 33,39.

Otro de los títulos llegó a través de Agustín Bobadilla Barnetche, vencedor en salto triple con una marca de 12,92 metros. Completaron el podio Agustín López Amoretti (Buenos Aires), con 12,25, y Cristefer Doro (Santa Fe), con 12,11.

Además, Bobadilla Barnetche obtuvo la medalla de bronce en salto en largo al alcanzar los 6,09 metros. La prueba fue ganada por Ian Bianch, de Tierra del Fuego, con 6,54, mientras que el mendocino Michael Riquelme fue segundo con 6,29.

Magdalena Sagastume también subió al podio al finalizar segunda en los 5.000 metros marcha con un tiempo de 42:57.05. La vencedora fue la santafesina Pamela Coronel, quien se impuso con 31:33.68, consigna Uno Entre Ríos.

Lucía Marsico Neyra consiguió la medalla de bronce en salto en alto con una marca de 1,35 metros. La prueba fue dominada por Ana Julia Pozzoli (Mendoza), con 1,55 metros, mientras que Ainhoa Di Menna (Buenos Aires) fue segunda con 1,45.

Por su parte, Nicolás Bonnet obtuvo la medalla de bronce en salto en alto tras superar la varilla en 1,75 metros. A estos resultados se sumó otro tercer puesto conseguido por la posta femenina 4x100 metros.

Por otra parte, la Escuela Municipal de Atletismo de Concepción del Uruguay también tuvo una destacada actuación al conquistar cuatro medallas durante el certamen.

Agustín Munich se consagró campeón en salto en alto con una marca de 1,83 metros. El bonaerense Máximo Evis fue segundo con la misma altura, mientras que Nicolás Bonnet completó el podio con 1,75 metros.

Felipe Bond obtuvo el título en los 800 metros llanos al detener los relojes en 1:57.27. Detrás finalizaron Valentino Bonelli (Chubut), con 1:58.20, y Nicolás Pezet Paz (Buenos Aires), con 1:59.40. En la misma prueba, Jonatan Pucheta concluyó en el cuarto puesto.

Bond volvió a subir al podio al quedarse con la medalla de bronce en los 400 metros llanos con un tiempo de 51.39 segundos. El triunfo correspondió a Valentino Bonelli (50.40) y el segundo lugar fue para Joaquín Videla (Mendoza), con 50.80.

El restante título para la Escuela Municipal llegó de la mano de Sofía Stele, vencedora en salto con garrocha con una marca de 3,10 metros. Pya Cáceres fue segunda con 3 metros y Francina Della Bruna terminó tercera con 2,60.

Además, Manuel Kreiman obtuvo la medalla de plata en los 400 metros con vallas al registrar 58.23 segundos. El ganador fue David Clar (Buenos Aires), con 57.12, mientras que Cristefer Doro (Santa Fe) completó el podio con 58.72.