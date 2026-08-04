Básquet: Entre Ríos tiene la lista de convocados para el Argentino U13

La Federación de Básquet de Entre Ríos (FEBER) ya tiene plantel confirmado para participar de la Primera Fase del Campeonato Argentino de Selecciones Federativas Masculino U13 – Región NEA, a disputarse del 7 al 9 de agosto en la ciudad de Formosa.

La FBER anunció cómo estará conformado el plantel para la instancia reunirá a los seleccionados de Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones y Entre Ríos, que buscarán avanzar a la siguiente instancia de la competencia nacional organizada por la Confederación Argentina de Básquet.

Como parte de la preparación final, el seleccionado entrerriano realizará una concentración en la ciudad de Chajarí. Los jugadores convocados deberán presentarse el miércoles 5 de agosto a las 13 en el Albergue Deportivo Municipal, ubicado en la intersección de las calles Estrada y Urquiza.

Durante las jornadas del miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto, el cuerpo técnico compuesto por los entrenadores Gerónimo Díaz Vélez y Juan Ignacio Conti llevará adelante los últimos entrenamientos antes del viaje hacia la capital formoseña, donde el equipo afrontará una nueva edición del certamen nacional con el objetivo de representar de la mejor manera a la provincia.

La lista de convocados:

Nicolás Pérez Borja (Huracán-AVB), Juan Pérez Mercader (APB), Santiago Petrilli Lódolo (Ciclista-APB), Máximo Barzola (Ciclista-APB), Lucca Pomini Vicari (Talleres-APB), Lucas Thomas Vivas (Quique-APB), Mateo Scaldaferro (Independiente (ABSF), Mäximo Flores Ojeda (Independiente-ABSE), Arik Morínico Quiroga (Ferro de San Salvador-ABC), Hilario Arias (Capuchinos-ABC), Luciano González Morat (Atlético Villa Elisa-ACB), Elián Zaragoza (Peñarol-ADBG), Francisco Gómez Canoneiro (Neptunia-ADBG).