Fútbol: en el “Lobo” platense sueñan con repatriar al entrerriano Casco

El triunfo de Gimnasia y Esgrima La Plata ante Aldovisi de Mar del Plata, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura, ratificó su buen momento. El Lobo, que quiere volver a pelear por el certamen doméstico, sigue activo en el mercado de pases y sueña con repatriar al mariagrandense Milton Casco.

El conjunto platense ya había puesto sus ojos en él a fines del año pasado, cuando se terminó de consumar su salida de River luego de 10 temporadas. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y finalmente emigró a Atlético Nacional de Medellín.

El defensor, surgido de Gimnasia, tiene a su hijo Gianluca en las divisiones inferiores del Lobo, donde actualmente es una de las figuras de la Séptima División, y eso podría motivar a su retorno. La principal traba pasa porque no tiene cupos para reforzarse y, para liberar uno, deberá desprenderse de un futbolista al exterior.

En caso de no poder concretar su retorno en este mercado de pases, buscarán hacerlo en diciembre, cuando se termina su contrato con el equipo colombiano. En el equipo platense debutó en 2009 con 21 años y disputó 75 partidos hasta que en 2012 pasó a Newell’s de Rosario. Campeón en 2013, para 2015 fue traspasado a River, donde consiguió 13 títulos, con la Copa Libertadores 2018 como el más destacado.