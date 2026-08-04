Fútbol: San Benito Paraná sacó una ventaja de tres goles ante Unión de Crespo

El equipo capitaneado por Pamela Tórtul se impuso 3 a 0 en el estreno por el TRFA Femenino. (Foto: LPF)

San Benito Paraná se impuso este martes ante Unión de Crespo por 3 a 0, como visitante, por la ida de la Fase 1 de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur Femenino. El Santo festejó en el estadio mundialista 25 de Agosto de la Capital Nacional de la Avicultura, donde se produjo del debut de ambos equipos entrerrianos en esta edición 2026.

Los goles del encuentro fueron convertidos por Daiana Romero Solanas, a los 42 minutos del primer tiempo; Antonella Garzón, a los 31 del segundo, y Emilia Grether, a los 37 minutos de la etapa complementaria.

De esta manera, las dirigidas por Juan Pablo Giannechine quedaron muy bien paradas para la revancha de la semana que viene. El ganador se medirá con quien gane la llave entre Deportivo San José y 1º de Mayo de Chajarí.

El otro cruce de la Región Litoral Sur será entre Atlético San Jorge-Agrupación Deportiva infantil Unión Rosario. Cabe destacar que Santa María de Oro de Concordia, ya está clasificado a la segunda ronda.