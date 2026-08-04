‘Maxi’ Salas llegó a Mendoza cedido por River: “Siempre hay revancha en el fútbol”

El delantero llegó a préstamo desde River para sumarse a la Lepra mendocina (Foto: MDZ).

Tras dejar River, Maximiliano Salas viajó este martes a Mendoza para sumarse a Independiente Rivadavia. El atacante, que se entrenaba de manera diferenciada junto con los futbolistas apartados en el predio de Cantilo, se despidió del Millonario y ya está en la provincia cuyana para iniciar una nueva etapa.

El atacante zurdo, de 28 años, fue recibido en Mendoza y manifestó su entusiasmo por incorporarse a la Lepra: “Nunca dudé en venir a Independiente Rivadavia”, afirmó apenas bajó del avión.

Y agregó: “Con muchas ganas de jugar, estuve entrenando bien, nunca paramos. Si el técnico dice que estoy para jugar, juego. Cuando él diga”.

Consultado por la posibilidad de tomarse revancha después de las críticas que recibió durante su paso por River, Salas fue contundente: “¿Y a vos qué te parece? Siempre hay revancha en el fútbol”.

El Millonario lo cedió a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra cercana a los 4 millones de dólares.

En un principio, la dirigencia pretendía desprenderse del delantero únicamente mediante una venta, pero modificó su postura luego de no recibir ofertas.

River había desembolsado 8 millones de euros para ejecutar la cláusula de salida de Racing en julio de 2025.

Salas llega a Independiente Rivadavia por pedido de Berti y para ocupar el lugar que dejó Sebastián Villa, quien se marchó a Boca.

Aunque no juega desde el 27 de mayo, cuando convirtió el gol del triunfo 1-0 ante Sporting Cristal por la Copa Sudamericana, mantuvo los entrenamientos junto con los apartados.

El futbolista nacido en Curuzú Cuatiá buscará recuperar protagonismo y sumar minutos durante este semestre, con el objetivo adicional de pelear por la Copa Libertadores.

Salas cerró su ciclo en River después de 37 partidos, 7 goles y 2 asistencias, lejos de las expectativas generadas por su llegada.

El costo de 8 millones de euros que pagó el club para sacarlo de Avellaneda terminó siendo uno de los principales factores que condicionaron su paso por Núñez, consigna NA.