Pekerman, y su chance de dirigir a Boca: “Yo atendí, pero no llegamos a avanzar”

El entrerriano José Pekerman, el histórico entrenador argentino, habló de las charlas que tuvo con Juan Román Riquelme para convertirse en el técnico de Boca. El experimentado reveló que, tras el Mundial, el presidente del Xeneize se comunicó con él para ofrecerle el puesto.

En diálogo con ESPN, fue consultado sobre el cuerpo técnico de la selección argentina, conformado por ex jugadores que estuvieron bajo su mando en Alemania 2006, y a través de esa pregunta se refirió a Riquelme y contó las charlas que tuvieron, pero sin fechas exactas: “Con Román hace mucho que no hablo. Para una cosa así, elegir DT, nunca va a tomar las cosas directo él. Puede mandar un aviso con alguien que sea parte del equipo, pero él no va a tomar un compromiso sin saber”.

Y agregó: “En algún momento preguntó. No llegamos a avanzar nada, yo atendí, pero no llegamos a avanzar. En ese momento no llegué, soy muy terrenal. Hasta que algo no esté... Por eso, de alguna manera, como a alguno de los chicos míos, me gusta sorprender. No tenés que anunciar nada”, remarcó.

En los momentos en los que más se habló de la posibilidad que arribe el ex técnico de Colombia y Venezuela al Xeneize fue en la previa de la asunción de Román como presidente, en la que llegó Diego Martínez, y en el reemplazo del mismo DT, cuando arribó Fernando Gago. También fue sondeado para ser mánager del club, pero nunca se concretó.

La contratación de Pekerman como técnico de Boca hubiese sido la primera experiencia dirigiendo en el fútbol profesional argentino ya que solo trabajó en inferiores y en la selección mayor.