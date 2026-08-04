Rugby: con cuatro paranaenses, Argentina XV tiene equipo

Franco Rossetto es uno de los cuatro paranaenses citados para defender la casaca de Argentina XV.

Argentina XV tendrá presencia entrerriana en Estados Unidos, donde afrontará encuentros amistosos. Se trata de los jugadores del Club Atlético Estudiantes de Paraná Bautista Lescano, Diego Correa, Felipe Villagrán y Franco Rossetto, quienes fueron citados por el cuerpo técnico.

Los cuatro estarán en el comienzo del año internacional para el representativo de la Unión Argentina de Rugby (UAR), y en su primer compromiso, viajará a Estados Unidos para medirse ante los locales en el Inter Miami CF Stadium, de Fort Lauderdale. El encuentro se disputará el sábado 15 de agosto desde las 20.30 (hora argentina).

Para la ocasión, el entrenador, Álvaro Galindo decidió convocar 28 jugadores, los cuales tendrá una concentración desde el jueves 6 al domingo 9 en Casa Pumas, para luego partir rumbo a Norteamérica. Entre los citados se encuentran varios de los nombres que se destacaron en el Súper Rugby Américas.

Cabe destacar que el combinado argentino se está preparando para el Américas Rugby Championship. Allí tendrán de rivales a Chile XV, Paraguay y Uruguay XV entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre.