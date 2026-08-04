Sóftbol: con varios paranaenses, Argentina tiene equipo para los Juegos Odesur en Paraná

Con varios paranaenses en el planbtel, Argentina tiene equipo para los Juegos Odesur en Paraná.

La Confederación Argentina de Sóftbol (CAS) confirmó la nómina de jugadores que serán parte de la selección nacional con miras a los Juegos Suramericanos Odesur 2026.

El certamen que se disputará del 21 al 25 de septiembre y tendrá como escenario el Estadio Mundialista Ingeniero “Nafaldo Cargnel” de la ciudad de Paraná, justamente una de las subsedes de la competición.

Como es habitual en este tipo de convocatorias, varios jugadores nacidos en la capital entrerriana fueron citados por el entrenador José Guerrinieri.

Es de recordar que los Juegos Odesur tendrán como epicentro las ciudades de Rosario y Santa Fe, pero la disciplina sóftbol se desarrollará en la denominada Capital Nacional de la especialidad.

El certamen de varones se disputará del 21 al 25 de septiembre, la competencia femenina se desarrollará unos días antes, del 15 al 19 de septiembre, también en la capital entrerriana. El certamen otorgará una plaza para el Preolímpico.

Los citados

Federico Eder Alan Peker Alejo Muñoz Fausto Síviero Federico Olheiser Francisco Lombardo Nahuel Saenz Ladislao Malarczuk Khalil Luna Luciano Biondi Lucio Retamar Manuel Godoy Matías Etchevers Pablo Migliavacca Teo Migliavacca

Además de José Gueminieri (head coach), el cuerpo técnico Albiceleste está integrado por Gustavo Gueminieri (coach), Duilio Scialacomo (jefe de equipo), Mariano Montero (coach)y Bruno Motroni (coach).