Con 15 años, la paranaense Catalina Borrero Müller debuta en el Sudamericano U17

La punta-receptora del Rowing afrontará un nuevo desafío internacional con "Las Panteritas".

Con apenas 15 años, la paranaense Catalina Borrero Müller debutará con la selección argentina femenina de vóley en el Mundial U17 en Chile. El torneo se extenderá del 6 al 16 de agosto en Santiago, Los Andes y San Felipe y el estreno será este jueves desde las 15 (hora argentina) ante el representativo de Polonia y se podrá ver a través de la plataforma Volleyball World de forma gratuita.

La jugadora del Paraná Rowing Club (PRC) se desempeña como punta receptora y mide 1,85 metros, condiciones que llamaron la atención desde sus inicios en 2021. Ha sido parte de distintos seleccionados entrerrianos, es es hija de la exjugadora de la selección argentina femenina de vóley, Ivana Müller, y el actual entrenador Fernando Borrero, exjugador y olímpico con el seleccionado argentino masculino.

Además, Catalina fue elegida como Jugadora Revelación 2024, por parte de la Federación Entrerriana de Vóley (FEV), durante una premiación llevada a cabo por la Confederación Entrerriana de Deportes.

El Mundial U17 de Las Panteritas

En cuanto al torneo, Argentina tendrá cinco días de actividad consecutivos y uno solo por delante. Tras el debut de este jueves ante Polonia (6/8), luego se medirá con España (7/8), Brasil (8/8), Japón (10/8) y Croacia (11/8), por el Grupo C.

Las Panteritas vienen de jugar dos cuadrangulares en Copiapó frente al local Chile, Brasil y Japón, como parte de la preparación. En el primero, finalizaron en el tercer puesto, mientras que en el segundo, se quedaron con el primer lugar.

Fixture de las Panteritas en el Mundial U17 – Grupo C

6/8, 15: Argentina - Polonia

7/8, 18: Argentina - España

8/8, 15: Argentina - Brasil

10/8, 21: Argentina - Japón

11/8, 18: Argentina - Croacia

*Los horarios corresponden a la hora de Argentina

Lista Panteritas U17:

María Agustina Pérez

Morena Silva Rodríguez

Martina Boldt

María Emilia Torres

Dolores Godoy Pastore

Paula Dianda Bollettini

Lucía Novello

Greta Luboz Méndez

Catalina Borrero Müller

Sofía Emilia Baldo

Amparo Barbieri

Antonela Juncos

Paulina Pasero

Danna Peralta Calderón

Cuerpo Técnico:

Tamara Correa – Manager

Gabriela Karina Puente Vergara – Entrenadora Principal

Luciano Verasio – Asistente

Julián Budano – Preparador Físico

Julián Welschen – Estadístico

María de los Ángeles Lutterotti – Kinesióloga

Jorge Eduardo Torres – Dirigente