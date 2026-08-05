Con el aporte de la eliense Diana Cabrera, Argentina se clasificó a la AmeriCup Femenina de Básquet

Con el aporte de la entrerriana Diana Cabrera, la selección argentina femenina de básquetbol superó a su par de Paraguay por 81 a 48 este martes y se clasificó a la AmeriCup El Salvador 2027. De esta manera, la Albiceleste mantuvo su puntaje ideal en el Clasificatorio Sudamericano de Zárate. Su próximo rival será Uruguay, este jueves.

La pivote nacida en Villa Elisa, que venía de ser Jugadora Más Valiosa en el debut, aportó 10 puntos en un goleo argentino repartidos entre las 12 jugadoras del plantel y fue la segunda máxima goleadora, detrás de Julia Fernández (13). Por su parte, Melisa Gretter repartió 12 asistencias y marcó un nuevo récord en su carrera dentro de Las Gigantes.

Al igual que en el estreno, Argentina necesitó algunos minutos para acomodarse al partido. La primera mitad fue equilibrada y con un marcador que se mantuvo ajustado. El quiebre llegó en el tercer cuarto cuando encontró ritmo, endureció su defensa y construyó una carrera 12-0 (50-28), para terminar de inclinar definitivamente el cruce. Con el encuentro ya bajo control, el cuerpo técnico aprovechó la ventaja para gestionar las cargas y darle continuidad a la rotación del plantel.

Con un día de descanso por delante, el seleccionado cerrará la etapa de grupos el jueves 6 frente a Uruguay.