El Rally Entrerriano postergó su cuarta fecha en Hernández

Por el mal estado de los caminos y el pronóstico de lluvia, se postergó una semana la actividad. (Foto: Rally Entrerriano)

Hernández deberá esperar para recibir la cuarta fecha de la temporada del campeonato del Rally Entrerriano. Este miércoles, la categoría anunció a través de sus redes sociales la postergación de la actividad para el 14, 15 y 16 de agosto, ante el pronóstico de lluvia para este fin de semana y el mal estado de los caminos.

“Teniendo en cuenta el estado de los caminos después de las lluvias caídas estos días, que no permiten el ingreso de maquinaria a repararlos y contemplando que el pronóstico anuncia más precipitaciones para el día de mañana, se consensuó con el Municipio de Hernández, usar la opción de postergar por 7 días la realización de la fecha, para de esa manera poder realizar la carrera en las mejores condiciones de seguridad y deportivas”, informaron.

De acuerdo a lo informado, la cuarta fecha se celebrará el 14, 15 y 16 de agosto y las inscripciones seguirán abiertas una semana más, es decir, hasta el jueves 13 del corriente mes.