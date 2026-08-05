Fútbol: Lautaro Geminiani, flamante refuerzo de Neuquen

Atlético Neuquén Club fue noticia en las últimas horas tras anunciar la incorporación de Lautaro Geminiani como su primer refuerzo de cara a su participación en el Torneo Regional Federal Amateur 2026. Es de recordar que la competición comenzará el último fin de semana del mes en curso y otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A.

De este modo, el ex jugador de Patronato, de 35 años, volverá a la actividad, en este caso vistiendo la casaca del Pingüino que será uno de los cuatro representantes de la Liga Paranaense de Fútbol en la competición organizada por el Consejo Gederal de AFA.

El lateral derecho viene de jugar en el fútbol venezolano en su última experiencia, más precisamente vistiendo la casaca de Zamora FC. Antes, además de jugar en el club que lo formó como futbolista, Patronato, también cuenta con pasos por Sarmiento de Junín y Racing de Córdoba, entre otros equipos.

La bienvenida desde la institución