La Liga Profesional de Fútbol definió fechas y sedes de sus próximas finales

La Liga Profesional de Fútbol anunció este miércoles fechas y sedes para sus próximas finales de Primera División: la definición del Torneo Clausura 2026 será el 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, ubicado en La Plata; el Trofeo de Campeones será el 19 del mismo mes en el Mario Kempes de Córdoba.

Así lo resolvió el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA y el mismo CE de la Asociación en el predio Lionel Messi, con la presencia del presidente, Claudio Tapia; el CEO de la LPF, Francisco Duarte; el secretario, Cristian Malaspina; el tesorero de AFA, Pablo Toviggino; y dirigentes representantes de los clubes.

“El 5 de noviembre esperamos reinaugurar el Estadio Único Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo, con un partido amistoso entre la Selección Mayor femenina y su par de Alemania. Y el primer compromiso de fútbol masculino en ese estadio será la final del Torneo Clausura, pautada para el 12 de diciembre”, indicó Tapia.

“Estamos trabajando arduamente en la obra del estadio, que será la casa no sólo de la Selección, sino de todo el fútbol argentino, siendo una sede no sólo para partidos importantes, sino para todos los clubes que lo necesiten”, agregó. Acto seguido, se presentó un video en el que se mostró el progreso de las obras en el estadio platense.

Durante el encuentro también se definió el miércoles 4 de noviembre como fecha para la final de la Copa Argentina y el sábado 26 de septiembre la de la Supercopa Internacional, que tendrá lugar en Argentina. Además, el 11 de noviembre será el turno de la Supercopa Argentina.

Otros puntos de la reunión

En el plano institucional, la agenda contempló la presentación de la iniciativa “Socio del Fútbol Argentino”, un plan estratégico diseñado conjuntamente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) para potenciar el incremento de la masa societaria en las instituciones.

Además, el Director Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, detalló los avances en la implementación tecnológica del sistema de VAR semiautomático —con la incorporación de 28 cámaras adicionales para la detección automatizada de posiciones adelantadas—, con vistas a su debut formal en los octavos de final de la Copa Argentina y en las definiciones de las copas nacionales de la temporada.

La jornada concluyó con un homenaje al cuerpo arbitral con destacada actuación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.