Primera Nacional: el entrerriano Goltz será ayudante de Delfino en Colón

Colón de Santa cambió el director técnico y dentro del nuevo equipo de trabajo se sumó el entrerriano Paolo Goltz, como ayudante de campo de Iván Delfino. Ante una serie de derrotas consecutivas y un empate ante Acassuso, Ezequiel Medran dejó de ser el DT del Sabalero y el sunchalense volverá a sentarse en el banco de suplentes.

Delfino contará como nuevo integrante de su cuerpo técnico con Paolo Goltz, que supo ser capitán y campeón de la Copa de la Liga Profesional en 2021 con el Sabalero.

El jugador nacido en Hasenkamp se retiró en Colón a fines del 2024 y finalizó su curso de entrenador hace algunos meses en la escuela de técnicos de Vicente López. El ex defensor cuenta con la licencia pro y rápidamente tendrá su primera experiencia trabajando dentro de un cuerpo técnico, en este caso como ayudante.

Colón de Santa Fe actualmente se encuentra tercero en la Zona A de la Primera Nacional, actualmente entraría en el reducido por el ascenso, pero a siete puntos de poder clasificar primero y directamente a disputar la final con el ganador del otro grupo.