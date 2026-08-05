TC: la sanción que le quitó la chance a Werner de entrar a la Copa de Oro

Por un recargo, Mariano Werner no pudo clasificar de manera anticipada a la Copa de Oro del TC.

El Turismo Carretera se presentó el fin de semana en El Villicum y desarrolló una nueva edición del “Desafío de las Estrellas”, donde la victoria quedó en manos de Tobías Martínez. De igual manera, uno que se llevó los flashes fue el paranaense Mariano Werner.

Es que el entrerriano remontó desde el puesto 44 hasta el sexto lugar en pista que lo metía de lleno dentro de la Copa de Oro, pero el Zorro fue sancionado y ahora deberá definir su ingreso a los playoffs en el Autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná.

Una vez que se terminó la carrera en El Villicum, con el sexto puesto logrado en pista, Werner llegaba a 221.5 puntos y ocupaba el cuarto lugar en el campeonato y con esto se aseguraba su lugar en la Copa de Oro a una fecha del cierre. Pero luego de la carrera, los Comisarios Deportivos tomaron una decisión que cambió el futuro del entrerriano.

Momentos después de culminada la final, los Comisarios Deportivos tomaron la determinación de sancionar al entrerriano con 25 segundos por exceder los límites de pista durante la carrera.

Esto hizo que el entrerriano caiga del sexto puesto al 20° lugar y también tuvo sus consecuencias en el campeonato, debido a que con los puntos perdidos bajó a la séptima colocación con 20.8 puntos y deberá confirmar su lugar en la Copa de Oro en la última fecha de la etapa regular el próximo 23 de agosto en nada más y nada menos que en Paraná.

A pesar del traspié sufrido en El Villicum con la sanción, el panorama es muy positivo para Werner, ya que deberá cerrar su pase a la Copa de Oro en Paraná, un circuito en el que es local y que lo conoce como la palma de su mano.