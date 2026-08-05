Vela: el Club Náutico Paraná espera por una nueva fecha del Gran Prix del Litoral

El Club Náutico Paraná llevará adelante este fin de semana una nueva fecha del Gran Prix del Litoral.

El Club Náutico Paraná (CNP) volverá a convertirse en el epicentro de la vela regional al recibir una nueva edición del Gran Prix del Litoral (GPL), uno de los circuitos más prestigiosos del calendario náutico argentino.

La competencia se desarrollará este fin de semana y reunirá a navegantes de distintos puntos del país en un fin de semana que combinará deporte, camaradería y un gran movimiento turístico para la capital entrerriana.

Se espera la participación de entre 100 y 150 embarcaciones provenientes de clubes de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, lo que permitirá reunir a más de 200 personas entre competidores, entrenadores y familiares. Se trata del evento más importante del año para la vela del club.

El Gran Prix del Litoral es un campeonato que reúne a los mejores exponentes de la región y se ha consolidado como una referencia para las categorías formativas y mayores, promoviendo el crecimiento de la disciplina y el intercambio deportivo entre distintas instituciones.

Más datos para tener en cuenta

La regata contará con la participación de dos de las categorías más importantes de la vela deportiva. Por un lado, competirán los Optimist, embarcaciones destinadas a chicos y chicas de entre 6 y 15 años, considerada la categoría escuela donde comienzan la mayoría de los navegantes.

También estarán presentes los integrantes de Laser, clase destinada a deportistas desde los 15 años en adelante y una de las categorías olímpicas más reconocidas del mundo.

Además de las regatas, el Club Náutico Paraná preparó un programa de actividades para recibir a las delegaciones visitantes.

El sábado por la noche se realizará una fiesta destinada a los competidores, entrenadores y familias, mientras que el domingo, una vez finalizadas las pruebas, tendrá lugar la ceremonia de premiación.