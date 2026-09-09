Banfield venció por penales a Riestra y es semifinalista de la Copa Argentina

Banfield se impuso 7-6 en los penales a Deportivo Riestra después de igualar 1-1 en los 90 minutos y sacó su boleto a las semifinales de la Copa Argentina, instancia en la que se enfrentará al ganador entre Racing y Boca Juniors. De esta forma, el conjunto dirigido por Pedro Troglio quedó a solo dos partidos de levantar un título y clasificarse a la próxima Copa Libertadores.

El Malevo rompió la paridad a los 44 minutos del primer tiempo en la cancha de Temperley a través de Ángel Stringa. El extremo izquierdo de 30 años capitalizó un cabezazo de Antony Alonso en el área para acomodar la pelota y sacar un disparo en la periferia del rectángulo menor, que selló el 1-0 en la provincia de Buenos Aires, consigna Infobae.

A partir de la obligación, el Taladro mostró una cara renovada en el segundo tiempo y emparejó la contienda con rapidez: a los 4 minutos de la parte final, Tomás Adoryán se despachó con una excelente tijera a centímetros del área chica para fusilar al arquero Marino Arzamendia y devolver las tablas al resultado.

Sin emociones en lo que restó del complemento, la definición se postergó a los tiros desde los doce pasos y el protagonismo absoluto le quedó al arquero Diego Ruso Rodríguez, quien se fue de Argentinos en este mercado de pases y fue el héroe del día: anotó su ejecución y le atajó el disparo al exPatronato Carlos Quintana en el séptimo turno de la serie para concretar el triunfo de su equipo, luego de 13 penales acertados en la red de manera consecutiva.