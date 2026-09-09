Magdalena Garro piensa en los Odesur: “Las expectativas son repetir las medallas de Asu 2022”

Magdalena Garro será una de las representantes entrerrianas en los próximos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y buscará repetir lo que logró en Asunción 2022: subirse a lo más alto del podio. En esta ocasión, además de defender el oro en el K2 500 junto a Brenda Rojas, también integrará el K4 500 que conquistó el título en Paraguay.

“Las expectativas son repetir las medallas de Asu 2022 y eso implica ganar las competencias. Es un objetivo exigente, pero creo que podemos estar a la altura, y para eso estamos entrenando. Y siempre uno quiere (o debe) defender el resultado y el nivel alcanzado”, comentó Garro, olímpica en Río 2026.

En aquella oportunidad, la entrerriana alcanzó la medalla dorada con un tiempo de 1:47.41 en la Bahía de Asunción junto a Rojas. Al podio lo completaron las colombianas Diexe Molina-Milenca Hernández (1:49.12) y las chilenas Daniela Castillo-Jeanarett Valenzuela (1:51.19).

Esta vez, en la Laguna Setúbal como escenario de las pruebas de canotaje de velocidad, la palista del Club Regatas Uruguay también integrará el K4 junto a Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto. Esta vez, ya no estará la histórica Sabrina Ameghino en la formación Albiceleste.

Por otra parte, Garro hizo un balance de su participación individual y colectiva en el último Mundial de Velocidad en Poznan, Polonia. “No era del todo lo que esperamos sobre todo en el K4 pero bueno, hay un nivel muy alto y muy parejo. Y el resultado no se dio. En el K2 y en el K1 fueron carreras muy buenas, logrando los objetivos que buscamos”.

En la misma sintonía, Magui consideró que “a nivel general” está conforme con los resultados obtenidos en la temporada. “Tuvimos 3 copas muy buenas compitiendo en todas las ocasiones muy bien y estamos muy conformes. Aunque sabemos que tenemos que mejorar un poquito más”, admitió.

Por último habló del exigente año de competencias internacionales que afrontó con la selección que conduce la paranaense Micaela Maslein: “Fue un año muy largo, exigente, difícil. El cambio de clasificación a los Juegos Olímpicos modificó la dinámica de las competencias y cada una de ellas es una posibilidad de estar más cerca o no de Los Ángeles 2028, y eso se siente en la presión, en el nivel de las competencias”.