Rubén Darío Insúa fue presentado en San Lorenzo: “El objetivo es entrar a los playoffs”

Rubén Darío Insúa tuvo su presentación como flamante director técnico del plantel de Primera División de San Lorenzo de Almagro. En conferencia de prensa, acompañado por dirigentes, el Gallego indicó que su objetivo a corto plazo es “entrar a los playoffs” del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

"Es un momento muy especial tener a alguien que nació en San Lorenzo como Darío; es especial porque es su tercer ciclo como técnico, es muy importante y forma parte de la historia de San Lorenzo; por eso lo recibimos como él se merece”, indicó el presidente del Ciclón, Marcelo Culotta.

"Es el capitán de un equipo, él desde la línea de cal sabe cómo es y lo que pasa en el club, y vuelve a un San Lorenzo que lo necesita; sabemos que es el técnico ideal para este momento, desde acá desearle éxitos para lo que viene", expresó el mandatario.

El Gallego llegó a un acuerdo el domingo y se convirtió en el reemplazante de Pipo Gorosito, otro ídolo futbolístico del club. Comenzó a trabajar el lunes por la tarde en lo que fue su primer entrenamiento y encuentro con el primer equipo del Ciclón, donde señaló cómo observó a los jugadores: "El plantel está con ganas de trabajar y progresar; no esperábamos otra cosa".

Además agregó que les avisó a los jugadores que "saben el horario de llegada al entrenamiento pero no de salida", a lo que destacó que "la receptividad fue buena"; remarcó que la victoria por 1-0 ante Talleres de Córdoba "mejora la confianza y la autoestima"; también detalló cómo vio el encuentro: "En términos físicos, muy bien; buen partido en líneas generales".

Por otro lado, expresó cuál es la idea de juego y el objetivo con respecto al plantel: "Vamos a tratar de conseguir el día a día, la suma de los ensayos, instalar una buena química y ser competitivos".

Para finalizar fue consultado sobre incorporaciones o salidas, Insúa contestó: "Estamos focalizados en el domingo, no en los jugadores o en incorporar a alguien; no es el momento, es un tema secundario si un jugador termina contrato o se va: hay que tener respuestas importantes dentro de la cancha. Hay que valorizar el trabajo de inferiores, construir tu propio patrimonio; si vos tenés buenos jugadores, menos tenés que mirar hacia fuera".

Fuente: NA