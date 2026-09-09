Vóley: Melany Detzel y “Las Panteras” construyeron otro triunfo en el Sudamericano

Con la entrerriana Melany Detzel en sus filas, la selección argentina femenina de vóley ganó su segundo partido en el Sudamericano de Río de Janeiro, Brasil. Este miércoles, Las Panteras derrotaron a Colombia por 3 a 2 en el estadio Maracanazinho. Los parciales fueron 27-29, 25-11, 21-25, 25-23 y 15-8.

La armadora nacida en Aldea Spatzenkutter ingresó desde el banco de suplentes, pero no anotó puntos. Bianca Cugno volvió a ser la goleadora argentina con 31 unidades, mientras que Nicole Pérez aportó 18.

Argentina tuvo un comienzo cuesta arriba ante un rival que marcaba el ritmo en ataque. Con el correr del set, se metió en partido y fue mejorando en defensa, sobre todo en el bloqueo, vía por la que Bianca Farriol puso al frente al seleccionado por 8-7. Pero enseguida el conjunto colombiano volvió a pasar al frente, y aunque la paridad se mantuvo hasta el desenlace, luego de un final muy cerrado, Colombia se lo llevó por 27-29.

Muy diferente fue el arranque del segundo parcial, donde el elenco nacional mejoró en todas las líneas y sacó una ventaja que las rivales poco pudieron achicar. Bianca Cugno creció en ataque y junto a la muy buena tarea de Candelaria Herrera en el bloqueo, pusieron las cosas 22-9. Para llevarse el set, Bianca Bertolino fabricó un manos y afuera y Victoria Mayer completó la tarea con una pelota de segunda que decretó el 25-11.

Empezó pareja la historia en el tercer capítulo, con reparto de puntos de ambos lados. Hasta que Colombia comenzó a hacerse fuerte desde la recepción e imponerse en el bloqueo y contraataque para marcar la primera ventaja en 17-19. Las Panteras no pudieron desplegar el buen juego que tuvieron en el set anterior y terminaron cediendo por 21-25.

En busca del tie break, Argentina sacó una buena diferencia desde el arranque que se fue consolidando con la destacada labor de Herrera en bloqueo, quien estiró la ventaja a 18-13. Sobre el final, las colombianas encontraron los caminos para emparejarlo y achicar distancias, pero Cugno se cargó la definición al hombro y sentenció el 25-23 que mandó la definición al quinto set.

Decididas a quedarse con el partido, Las Panteras impusieron condiciones desde el comienzo del tie break de la mano de Cugno en ataque -la opuesta fue la máxima anotadora con 31 puntos- y con la firmeza de Herrera en el bloqueo, que marcó el 5-2. Un ace de Mayer estiró la ventaja a 10-5, mientras que Nicole Pérez y la sanjuanina firmaron el 15-8 que desató el festejo argentino.