Básquet asociativo: Quique ganó un partido clave y Talleres dio un paso al frente

Quique Club fue uno de los ganadores en el inicio de la fecha cinco del Torneo Clausura de la APB.

Quique Club y Talleres ganaron sus respectivos encuentros y ascendieron escalones en el comienzo de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet. El Decano superó a Unión de Crespo por un cerrado 77 a 74, mientras que el Rojo derrotó de visitante a Patronato por 58 a 50.

El Decano del básquet paranaense ganó un partido muy importante al derrotar a Unión de Crespo, que no levanta y volvió a caer. Después de un primer tiempo parejo (43-41 para el local), el Decano pudo despegarse tras un gran tercer cuarto, en el cual metió un parcial por 28 a 14. En la recta final, el visitante reaccionó y ganó el cuarto 19 a 6, no obstante, no le alcanzó y sufrió su cuarta derrota en fila.

En el equipo paranaense, Santino Valdemarin terminó con 19 puntos, mientras que en el equipo crespense hubo dos figuras excluyentes: Francisco Folmer con 25 tantos, nueve rebotes y seis asistencias, y Alan Hainze con 23 unidades y 10 recobres, señala Paraná Deportes.

Por otra parte, en un partido chato y de bajo goleo, Talleres se sacó de encima a Patronato, le ganó por 58 a 50 y logró su segunda victoria en el campeonato. La clave estuvo en el último cuarto, segmento en el cual la visita metió un parcial de 21 a 10 para torcer el encuentro a su favor.

Matías Stival con 13 puntos y 11 rebotes fue el jugador más valioso del equipo Rojo, mientras que Simón Gómez, con 12 unidades, fue el más regular del local.

El torneo local seguirá este jueves con dos partidos. Sionista recibirá a Olimpia en duelo de candidatos, choque se da por la Liga Provincial, pero que también es válido para el Clausura APB.