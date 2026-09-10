Club entrerriano embargó a San Lorenzo por los derechos formativos de Nicolás Reniero

San Lorenzo de Almagro recibió un embargo de un club entrerriano por no haberle pagado el porcentaje correspondiente a derechos de formación por Nicolás Reniero. El club en cuestión es Independiente de Villa del Rosario, que reclamó por no haber recibido el dinero correspondiente de la transferencia del atacante a Racing de Avellaneda en 2019.

De acuerdo a lo informado por el Ciclón, durante los últimos días el club debió enfrentar tres embargos distintos por “deudas heredadas” de gestiones anteriores que acumulan un saldo que supera los 650 mil dólares. Entre ellos se encuentra el reclamo de la institución Panza Verde.

Según la conducción actual, durante la gestión de Lammens y Tinelli se gestó la venta de Nicolás Reniero en 2019 a La Academia y se adeudó el porcentaje sobre los derechos de formación al club Independiente de Villa del Rosario, el cual ejecutó el embargo sobre los ingresos de San Lorenzo por 68.678.400 pesos (70%), además de $105.000.000 de intereses y costas (sumas equivalentes en total a USD 113.145).

Esta situación se le suma a la retención por deudas con el exjugador Gonzalo Maroni, y Alan Ignacio Poch (representante de los hermanos Pittón).

En el caso de Maroni, llegó al club en 2022 bajo la gestión de Horacio Arreceygor, quien asumió ante la renuncia de Marcelo Tinelli como presidente; se trabó un embargo que asciende a los 261.250 dólares, sumados a los 83.000 en conceptos de honorarios profesionales por el juicio y su posterior ejecución.

A su vez, la dirigencia aclaró que los abogados que se encuentran trabajando actualmente no cobrarán remuneraciones por representar al club, como se hacía en gestiones pasadas.

Por el lado del representante de Bruno y Mauro Pittón, que arribaron en 2019 con Matías Lammens de presidente y Tinelli de vice, la retención de bienes se hizo sobre los ingresos a través de la empresa que, desde 2024, administra y procesa los cobros de cuotas sociales, aranceles, bonos y venta de entradas. El capital equivale a la suma de USD 175.000, más USD 52.500 en concepto de intereses y costas.

Para finalizar el comunicado, San Lorenzo remarcó que continúa con el trabajo para la regularización y readecuación de deudas heredadas, en busca de establecer esquemas de pago que permitan ordenar las obligaciones pendientes y reducir las contingencias económicas y judiciales para el club, informa NA.