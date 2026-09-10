Copa Libertadores: Estudiantes no mantuvo la ventaja y se jugará el pase en Brasil

Estudiantes no mantuvo la ventaja y se jugará el pase a semifinales de la Libertadores en Brasil.

Estudiantes de La Plata igualó 1 a 1 ante Corinthians por los cuartos de final de ida de la Copa Libertadores. El gol del Pincha lo convirtió Alexis Castro mientras que la igualdad para la visita la anotó Kaio César. A pesar de que mereció más, especialmente en el segundo tiempo, el conjunto argentino deberá ir a buscar la clasificación a Brasil.

El primer tiempo en Uno

El arco se abrió temprano para el Pincha, ya que a los tres minutos, tras un córner por izquierda, un cabezazo certero de Guido Carrillo obligó al arquero a exigirse y dar rebote. Allí, Alexis Castro apareció abajo del arco y remató con el arco libre.

El partido se desarrollaba con tranquilidad para Estudiantes tras ese tanto. El local controló la pelota con calma y Corinthians no pudo generarle peligro claro, solo aproximaciones.

A los 19’, Estudiantes tuvo el segundo. Tras una buena jugada de Joaquín Correa por el medio, el arquero Souza salió a cortar rápido porque Alexis Castro casi quedó mano a mano con él.

Un minuto después, Rodrigo Garro se envalentonó por izquierda, avanzó en velocidad y remató muy desviado, pero fue lo único medianamente claro para el Corinthians.

A los 36 minutos, Estudiantes tuvo una ocasión clara pero no pudo aumentar la ventaja. Baltasar Rodríguez elaboró una buena jugada y remató desde afuera. La pelota se desvió en un defensor y se fue apenas por arriba del travesaño.

La vuelta del descanso

Tras un primer partido casi sin sobresaltos, Estudiantes recibió un baldazo de agua fría en el complemento. A los tres minutos, tras una gran asistencia de Garro, Kaio apareció por derecha, quedó mano a mano con Muslera y definió ante su salida. El conjunto brasilero igualó el trámite enseguida.

Conforme pasaban los minutos, el Pincha buscaba alternativas de ataque para reponerse del golpe y convertir el segundo. Sin embargo, las aproximaciones no eran precisas y Corinthians parecía jugar con esa desesperación del local.

Ya de los 15 minutos hacia adelante, Estudiantes fue mucho más que el conjunto brasileño. A los 21, Fabricio Pérez ingresó por derecha generando peligro, tiró un centro pasado que volvió a la posición de Carrillo y el delantero cabeceó en área chica. Por poco no fue el segundo del Pincha.

Sobre el último cuarto, el local dominó lo ataques y el encuentro se jugó en territorio de Corinthians. Los más claros fueron Tobio Burgos, Pérez y Correa, pero no pudieron concretar las ocasiones.

A los tres minutos de adicionado, Joaquín Correa tuvo una chance muy clara tras una arremetida de Cetré por izquierda que le permitió sacar un centro preciso. De cabeza, Correa exigió al arquero que voló hacia su izquierda y evitó la ventaja del local.

Ahora, el Pincha deberá jugar la vuelta el próximo miércoles 16 de septiembre en el Neo Química Arena de Sao Paulo, en Brasil. El encuentro tendrá lugar a partir de las 21.30.