Desde este viernes, Paraná recibe el primer Simposio Regional de Ciencias del Deporte y Educación

Con disertantes de primer nivel, se realizará el simposio el viernes y sábado en Paraná.

Desde este viernes tendrá lugar en Paraná el primer Simposio Regional de Ciencias del Deporte y Educación, con importantes disertantes de trayectoria nacional e internacional. El evento se extenderá hasta el sábado 12 de septiembre en el Hotel Círculo (Belgrano 157) y contará con dos modalidades: presencial y por streaming.

Este simposio, destinado especialmente a docentes vinculados al deporte y a la educación física, reunirá a referentes y especialistas de distintas áreas que abarcan el entrenamiento, liderazgo deportivo, formación futbolística en clubes profesionales, inteligencia artificial aplicada al deporte y a la educación, planificación y organización, entre otros variados temas.

Horacio Anselmi, Carlos Alberto Núñez, Ariel Giacinti, Sergio Alfonsini, Pablo Pannone, Néstor Pechu Bogado y Miguel Volcán Sánchez distinguirán el Simposio con sus disertaciones a lo largo de dos jornadas en la capital entrerriana.

El evento cuenta con cupos limitados y quienes estén interesados aún pueden inscribirse para acceder a la propuesta, tanto presencialmente como a distancia. El costo de la misma es de 60.000 pesos, informaron los organizadores.

La actividad se pondrá en marcha este viernes 11 de septiembre de 8.30 a 9 con las palabras de bienvenida a cargo de autoridades gubernamentales e institucionales. Posteriormente se dará lugar a las disertaciones a cargo de Carlos Núñez, líder en formación y alto rendimiento; Horacio Anselmi, preparador físico de élite; Ariel Giacinti, entrenador y especialista en formación de futbolistas. Luego habrá una Mesa Redonda con los disertantes.





El sábado 12 continuarán las charlas con Sergio Alfonsini, líder en formación y alto rendimiento; Pablo Pannone, profesor superior en ciencias tecnológicas; Carlos Núñez; Néstor Bogado, referente en formación de jugadores, entrenadores y proyectos de desarrollo, y el experimentado Miguel Volcan Sánchez, campeón nacional de básquet, instructor FIBA y scouting NBA.

El cierre de la actividad se dará con la entrega de Certificaciones para los participantes. Los interesados deben comunicarse para inscribirse al 3433017062 o a la cuenta de Instagram @simposiodeportivo