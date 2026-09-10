El paranaense Luciano Vicentín brindará una charla abierta en Gualeguaychú

La actividad será este viernes desde las 19, con la presencia estelar del punta paranaense.

El paranaense Luciano Vicentín, integrante de la selección argentina de vóley y olímpico en París 2024, brindará una charla abierta este viernes en Gualeguaychú. El encuentro se desarrollará desde las 19 en el Estadio Municipal de Vóley (ubicado en el exfrigorífico), donde el punta-receptor abordará los aspectos centrales de su trayectoria profesional, el esfuerzo en el deporte de alto rendimiento y los valores asociados al trabajo en equipo y la disciplina.

La jornada tiene como propósito generar un espacio de intercambio y cercanía entre el deportista y la comunidad, promoviendo el deporte como herramienta de desarrollo integral, inclusión y formación de nuevas generaciones. La entrada es libre y gratuita.





Esta actividad se lleva a cabo mediante un trabajo coordinado entre la Dirección de Deportes del Gobierno municipal y la secretaría de Deportes del Gobierno de Entre Ríos, en el marco del programa provincial Aprender Haciendo. Dicha iniciativa busca vincular el testimonio de atletas de trayectoria con los clubes y comunidades locales para fortalecer el desarrollo deportivo en la región.

Cabe destacar que el primer encuentro se desarrolló en Paraná con la presencia del basquetbolista Martiniano Dato en las instalaciones del Recreativo Bochas Club.