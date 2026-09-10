Más de 150 dirigentes deportivos llegarán a Concepción del Uruguay

Más de 150 dirigentes deportivos llegarán a la ciudad de Concepción del Uruguay. Foto: La Calle.

Concepción del Uruguay será sede el 26 de septiembre de un importante encuentro de dirigentes deportivos de Entre Ríos, organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF). La jornada incluirá además el lanzamiento de una nueva edición de la Copa de Entre Ríos, que este año llevará el nombre “200 años de Concepción del Uruguay”.

En la previa del evento, el intendente de La Histórica, José Lauritto, recibió nuevamente al presidente de la FEF, Nelson Casis, para avanzar en los detalles de la jornada. Del encuentro también participaron el concejal Lisandro Pinilla y el secretario de Cultura, Turismo y Deportes del municipio, Sergio Richard.

La convocatoria reunirá a alrededor de 150 dirigentes y representantes deportivos de distintos puntos de la provincia. Entre los invitados se encuentran integrantes de la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA), el vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Javier Treuque, y el presidente del Club Lanús, Nicolás Russo.

También estarán presentes representantes de las Ligas que forman parte de la Federación Entrerriana de Fútbol y los 40 equipos que conquistaron la Copa de Entre Ríos desde 1986, en el marco de las actividades previstas por el 40° aniversario de la institución, señala La Calle.

Una jornada con reconocimientos y sorteo

Las actividades se desarrollarán en el Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi” y comenzarán a las 10.30, con la recepción de los participantes. Posteriormente tendrá lugar una instancia de debate entre dirigentes y se entregarán reconocimientos a los equipos que se consagraron campeones provinciales desde la primera edición de la competencia.

Uno de los momentos centrales será el sorteo de la Copa de Entre Ríos, cuya nueva edición tendrá como denominación “200 años de Concepción del Uruguay”.

Concepción del Uruguay ha sido escenario en los últimos años de distintas presentaciones vinculadas con la Copa de Entre Ríos. En ese sentido, Nelson Casis destacó el vínculo de la Federación con la ciudad y sus autoridades.

El titular de la FEF señaló que existe una relación de trabajo sostenida con el municipio y valoró especialmente la predisposición para recibir una convocatoria de estas características. Según explicó, la posibilidad de organizar el primer encuentro provincial de dirigentes surgió el año pasado y contó desde el comienzo con el acompañamiento de las autoridades locales.