Vóley: nuevo triunfo de “Las Panteras” con la entrerriana Melany Detzel en el Sudamericano

Con un triunfo por 3 a 0 ante Chile, Las Panteras quedaron más cerca del Mundial.

Con la entrerriana Melany Detzel, la selección argentina femenina de vóley superó a su par de Chile por 3 a 0 y consiguió su tercera victoria en la misma cantidad de presentaciones en el Sudamericano de Río de Janeiro. Los parciales fueron de 25-21, 25-18 y 25-17. Este sábado, desde las 10.30 enfrentarán a Venezuela con transmisión en vivo de Fox Sports y sueñan con la clasificación al Mundial.

Una vez más, Bianca Cugno fue la máxima anotadora de Las Panteras con 19 puntos, mientras que la armadora nacida en Aldea Spatzenkutter no aportó tantos luego de ingresar desde el banco de suplentes, como en los anteriores triunfos ante Perú y Colombia.

En el primer set, Argentina dominó las primeras acciones de juego con buenos aportes en el ataque por parte de Cugno para ponerse 10-8. Por su parte, el conjunto chileno sostuvo un nivel muy similar al del equipo argentino. No obstante, las dirigidas por Facundo Morando con una sólida respuesta en defensa y contraataque, y tras un error de saque del rival, cerraron el parcial por 25-21.

En el segundo, Cabrera y Bulaich ingresaron como titulares. El conjunto nacional despegó 15-11 con buenas apariciones de Bulaich en la red y una notable presencia de Cabrera en el bloqueo. Finalmente, Las Panteras se llevaron el set por 25-18 gracias a un punto de ataque de Cabrera.

El tercer parcial comenzó parejo en 5-5, aunque Argentina marcó una amplia diferencia en el tablero frente a un equipo chileno impreciso con buenas apariciones de Cabrera en el ataque y también en el bloqueo para adelantarse 17-8. Finalmente, un punto de bloqueo de Bednarek selló el set por 25-17.