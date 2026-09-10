Walter Samuel no seguirá en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni

Pase lo que pase con el futuro de Scaloni, el Muro decidió iniciar su carrera como DT.

Más allá de lo que suceda con Lionel Scaloni al frente de la selección argentina de fútbol, Walter Samuel decidió no continuar integrando su cuerpo técnico una vez que cumpla su contrato el 30 de diciembre próximo. La intención del exdefensor de Newell’s, Boca, Roma y Real Madrid es iniciar su carrera como director técnico.

De acuerdo a lo informado, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio Chiqui Tapia ya está al tanto de la novedad sobre la salida del Muro, quien luego de ocho años le pondrá fin a un exitoso ciclo en la Albiceleste.

A lo largo de su etapa como ayudante de campo, Samuel conquistó cuatro títulos: el Mundial de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022. También alcanzó el tercer puesto en la Copa América 2019 y el subcampeonato en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Samuel, de 48 años, buscará iniciar su carrera como DT principal en Europa. En los próximos meses continuará formándose, a la espera de una primera oportunidad en el Viejo Continente, donde brilló como jugador.

En cuanto a Pablo Aimar y el paranaense Roberto Ayala, otros dos ayudantes de la Albiceleste, se desconoce lo que harán la temporada siguiente. Forman parte del proyecto estructural de Argentina pero, en caso de que Scaloni no continúe, deberán evaluar el horizonte cercano para sus carreras.