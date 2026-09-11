Básquet asociativo: Rowing lo definió mejor y le ganó a San Martín

Rowingo ganó en suplementario a San Martín y logró su segunda victoria en el Torneo Clausura de la APB.

Rowing y Sionista sumaron victorias en la continuidad de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet. El Remero derrotó por 69 a 63 a San Martín de Gazzano, en tiempo suplementario, tras empatar en 60. En el otro cotejo, el Centro superó a Olimpia 65 a 57.

En un partido parejo, peleado y de final cerrado, Rowing jugó mejor en los detalles, se apoyó en la experiencia de Juan Cantero y pudo resolver el partido a su favor.

Desde atrás, San Martín pudo levantar el trámite desfavorable y lo pudo empatar para llevarlo al tiempo extra tras igualar en 60. No obstante, en los cinco minutos del suplementario, Juan Cantero orientó a su equipo a resolver mejor, se hizo cargo del asunto y Rowing pudo festejar, señala Paraná Deportes.

Por su parte, Sionista ganó en su cancha y quedó como puntero. Si bien el partido fue programado por la Liga Provincial, también fue válido por el torneo local. Fue el quinto triunfo del Centro Juventud, que en el Clausura está invicto y por ahora es el único puntero.

En un encuentro parejo y equilibrado, el local pudo despegarse en el tramo final del encuentro. A falta de algo más de cuatro minutos para la chicharra, el partido estaba 56 a 53 para Sionista. Un triple de Franco Pividori y otro de Arik Levin fueron claves para distanciar a Sionista de su rival y encaminar el partido a su favor.

Justamente, Pividori fue la figura del encuentro con 16 puntos y 16 rebotes, mientras que Lucas Nieto registró 12 tantos, En Olimpia, lo mejor pasó por Lautaro Vilotta con 21 puntos, nueve rebotes y seis asistencias.