Básquet: Sionista superó a Olimpia y manda en su grupo de la Liga Provincial

Sionista ganó un partido clave y se subió a lo más alto de las posiciones de la Zona C de la Liga Provincial de Básquet.

En el partido que abrió la novena fecha de la Zona C de la Liga Provincial de Básquet, Sionista superó por 65 a 57 a Olimpia y amplió su buen momento en la competición. Así el Centro sumó su octavo triunfo y se sacó de encima un rival complicado para seguir a buen ritmo en el campeonato.

En un encuentro parejo y equilibrado, el local pudo despegarse en el tramo final del encuentro. A falta de algo más de cuatro minutos para la chicharra, el partido estaba 56 a 53 para Sioni. Un triple de Franco Pividori y otro de Arik Levin fueron claves para distanciar a Sionista de su rival y encaminar el partido a su favor.

Justamente, Pividori fue la figura del encuentro con 16 puntos y 16 rebotes, mientras que Lucas Nieto registró 12 tantos, En Olimpia, lo mejor pasó por Lautaro Vilotta con 21 puntos, nueve rebotes y seis asistencias, señala Paraná Deportes.

Por otra parte, la novena fecha del grupo se completará el sábado con el resto de los partidos, que serán los siguientes: Urquiza-Quique Club, Talleres-Ciclista, Paracao-Recreativo e Independiente-Estudiantes. Todos los partidos se jugarán desde las 21.