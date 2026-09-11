El entrerriano Rodrigo Bacidalupe, convocado por Arruabarrena en Boca

El entrerriano Rodrigo Bacidalupe fue convocado en Boca para el encuentro frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y quedó ante una nueva oportunidad en su camino hacia la Primera División. El atacante de 19 años nació el 22 de julio de 2007 en el paraje El Ombú, departamento La Paz, Entre Ríos, y durante 2026 se convirtió en uno de los delanteros destacados de las categorías juveniles del Xeneize.

El jugador se desempeña principalmente como delantero centro y viene de atravesar un momento destacado. Este miércoles fue titular en la victoria de la Reserva de Boca frente a Platense por el Torneo Proyección 2026 y convirtió dos goles.

La historia de Bacidalupe con Boca comenzó a sus 10 años, señala Canal 11. Antes de incorporarse al Xeneize, había dado sus primeros pasos en la Escuela José Tabárez de San Gustavo, donde empezó a desarrollar sus condiciones como atacante.

Su oportunidad apareció durante una prueba realizada en San Gustavo y Santa Elena. Allí fue observado por Hugo Perotti y Ernesto Mastrángelo, dos históricos futbolistas vinculados al trabajo de captación de jóvenes talentos para Boca.

El delantero entrerriano debió superar tres pruebas antes de conseguir su lugar. Finalmente, en marzo de 2018 firmó su primer vínculo con la institución y comenzó formalmente su etapa en las divisiones inferiores del club.