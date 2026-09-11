El uruguayense Tomás Pellandino debuta en el TC Pista: “Vamos a dejar lo mejor”

El entrerriano Pellandino, listo para su estreno en la categoría telonera del TC.
El piloto entrerriano Tomás Pellandino hará su estreno en el TC Pista con el Dodge Challenger del SAP Team, debido a la baja de Ian Reutemann de la fecha en San Luis. El oriundo de Concepción del Uruguay, actualmente corre en TC Pista Pick Up con el mismo equipo y es líder del campeonato.
“La verdad que estoy más que feliz de estar cumpliendo un sueño. Se dio una oportunidad pese a la baja de Jan Reutemann y el equipo nos ofreció correr con el auto de Ian”, dijo el entrerriano, que hará sus primeros pasos en autos de techo de la ACTC. “Después de pensarlo mucho, analizarlo y buscarle la vuelta con el presupuesto, que es la parte más complicada para nosotros, decidimos ir a correr recién el martes”, reveló el joven de 20 años.
“Agradecido con todo el esfuerzo de mis sponsors, de mi familia y obviamente vamos a dejar lo mejor, de mi parte siempre pongo lo mejor en cada carrera y así va a ser en esta”, expresó el líder de las TC Pista Pick Up, que ganó también dos fechas. A pesar de la felicidad, esta oportunidad es -por lo menos hasta el momento- solo por esta fecha, aunque a Pellandino le encantaría hacer todo el campeonato.