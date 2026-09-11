El uruguayense Tomás Pellandino debuta en el TC Pista: “Vamos a dejar lo mejor”

El piloto entrerriano Tomás Pellandino hará su estreno en el TC Pista con el Dodge Challenger del SAP Team, debido a la baja de Ian Reutemann de la fecha en San Luis. El oriundo de Concepción del Uruguay, actualmente corre en TC Pista Pick Up con el mismo equipo y es líder del campeonato.

“La verdad que estoy más que feliz de estar cumpliendo un sueño. Se dio una oportunidad pese a la baja de Jan Reutemann y el equipo nos ofreció correr con el auto de Ian”, dijo el entrerriano, que hará sus primeros pasos en autos de techo de la ACTC. “Después de pensarlo mucho, analizarlo y buscarle la vuelta con el presupuesto, que es la parte más complicada para nosotros, decidimos ir a correr recién el martes”, reveló el joven de 20 años.

“Agradecido con todo el esfuerzo de mis sponsors, de mi familia y obviamente vamos a dejar lo mejor, de mi parte siempre pongo lo mejor en cada carrera y así va a ser en esta”, expresó el líder de las TC Pista Pick Up, que ganó también dos fechas. A pesar de la felicidad, esta oportunidad es -por lo menos hasta el momento- solo por esta fecha, aunque a Pellandino le encantaría hacer todo el campeonato.