“Estamos a años luz de los Racing Bulls”, reconoció Franco Colapinto

El piloto argentino Franco Colapinto no tuvo un buen viernes en la tanda de prácticas del Gran Premio de España y reconoció que, junto al equipo Alpine, debe resolver inconvenientes de cara al último ensayo de sábado en el circuito de Madring. “Estamos a años luz de los Racing Bulls. Estábamos lejos en la primera sesión pero creíamos que podíamos avanzar y no dimos ningún salto en la práctica 2”, admitió.

“Intentamos mejorar en la parte delantera, porque en los pianos el auto estaba muy duro, y después perdimos carga y atrás el auto va muy mal De vuelta es un poco imprevisible y un poco raro”, indicó el pilarense quien se había ubicado 13º en la ronda inicial y cerró con un puesto 15 la jornada inaugural en Madrid.

A ello hay que señalar que durante sus vueltas con compuesto blando no pudo aprovechar a pleno para una vuelta sólida en los 5.414 metros, debido a que se encontró con el Red Bull de Liam Lawson, que le impidió rodar como pretendía. “No pude hacer la vuelta con las gomas blandas porque se cruzó Lawson en la curva peraltada”, señaló en diálogo con Espn.

Con respecto al flamante circuito de Madring y sus características, el pilarense apuntó: “Es una pista difícil para intentar pasar, es imposible. Veremos qué pasará el domingo”. Ante ello, Colapinto trabajará con su ingeniero Stuart Barlow y el resto del equipo para evaluar las mejoras de cara a la práctica sabatina, la cual está programada a la hora 7.30 (hora argentina), y luego con la clasificación que se llevará a cabo desde las 11, consigna Campeones.