Fórmula 1: Colapinto, 14° en la primera práctica libre del Gran Premio de España

El argentino Franco Colapinto terminó 14° en el primer entrenamiento para el Gran Premio de España de la Fórmula 1. A las 12 afrontará la FP2 para culminar con su viernes en el circuito de Madring Sur. El sábado desde las 7.30 -hora argentina- tendrá la tercera práctica y posteriormente la clasificación desde las 11.

El piloto de Alpine completó 24 vueltas en la primera sesión y registró un mejor tiempo de 1’35’’933/1000. Pierre Gasly, su compañero, fue 0s105 más rápido y terminó 12°.

El más rápido de esta primera práctica fue George Russell, que firmó una vuelta de 1’34’’077/1000 con el Mercedes. Por detrás de él se ubicaron Kimi Antonelli (+0s286), y Charles Leclerc (+0s459).