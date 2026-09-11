Fútbol: Defensa y Justicia venció a Gimnasia de Mendoza y escaló a la cima de la Zona A

Defensa y Justicia venció a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 2-0 en el estadio Norberto Tito Tomaghello y alcanzó a Vélez Sarsfield en la punta de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Leandro Fernández y David Barbona fueron los autores de los tantos del partido válido por la novena fecha del certamen de Primera División.

A los 11 minutos el Halcón encontró la ventaja a partir del arquero Matías Borgogno quien inició la acción desde el arco local, el equipo progresó con rapidez hacia la banda izquierda y Juan Manuel Gutiérrez aportó la precisión necesaria con un centro para que Leandro Fernández definiera de cabeza. El delantero celebró el tanto en un abrazo con el técnico Julio Vaccari. Poco después, el autor del primer tanto volvió a insistir frente al arco, aunque la definición quedó anulada por posición adelantada. En el cierre de la primera mitad, Fernández recibió un pase filtrado y buscó el remate cruzado, pero la pelota se fue por un costado.

A los 5 minutos del complemento, Leandro Fernández volvió a quedar en posición de remate, aunque no logró darle eficacia a su definición. El local capitalizó otro avance cuando César Pérez recuperó la pelota en campo propio, condujo durante varios metros y habilitó a David Barbona, que resolvió la jugada con un disparo para ampliar la ventaja a los 12 minutos. A falta de 10 minutos, la visita tuvo su ocasión más clara con un remate que se estrelló contra el palo.

El equipo de Florencio Varela logró recuperarse y sostenerse en la cima del Grupo A junto a Vélez, ambos comparten 17 puntos. En cuanto a la tabla anual, el Halcón quedó a un punto de Independiente, el último dentro de la clasificación a la Copa Sudamericana. En la próxima jornada se enfrentará a Central Córdoba el viernes 18/9 en condición de visitante.

Con este resultado, Gimnasia de Mendoza perdió el liderazgo de la Zona A, con 16 unidades y cortó su racha de cuatro partidos sin derrotas. El conjunto mendocino buscará volver a instalarse en lo más alto de la tabla en la siguiente fecha frente a Deportivo Riestra el sábado 19/9 en su cancha, señala Infobae.