Liga Profesional: Boca será local de Central Córdoba, en el destacado del viernes

Boca será local de Central Córdoba, en el partido destacado del viernes por la Liga Profesional de Fútbol.

Boca y Central Córdoba jugarán este viernes, desde las 21.30, en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura. Tras recibir con éxito a San Pablo, el Xeneize se cruzará con el Ferroviario en busca de enderezar su andar en el campeonato. Conocé todo lo que tenés que saber del partido que dirigirá Yael Falcón Pérez.

Luego de vencer por 1-0 a San Pablo, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena continúan con su ajetreada agenda. Con la cabeza en el duelo de vuelta del martes, los de la Ribera apuntan a no descuidar el Clausura.

En medio de un exigente semestre, el entrenador alineará un híbrido entre titulares y suplentes a sabiendas de que además de cerrar la serie en Brasil, debe visitar a San Lorenzo y cruzarse con Racing por Copa Argentina (si el reclamo de Vélez no prospera) en las semanas venideras.

Es por esto que el Vasco pondrá un equipo similar al que se midió contra Gimnasia en Mendoza, con la aparición Leandro Brey bajo los tres palos (el colombiano viajó a su país por el fallecimiento de su abuela y no jugará) y una línea de cuatro que estaría conformada por Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas.

A su vez, Camilo Rey Domenech se lesionó y es baja, por lo que Williams Alarcón, Tomás Belmonte, y Carlos Palacios jugarían en el mediocampo. Enner Valencia, Sebastián Villa y Ángel Romero conformarían el ataque de Boca.

Por su parte, Central Córdoba atraviesa un momento complicado: no pudo ganar ninguno de sus últimos cuatro partidos disputados y está anteúltimo en la Zona A con siete unidades.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en mayo de este año en el Madre de Ciudades, por la fecha 9 (postergada) del Apertura. Aquel día fue victoria de Boca con goles de Alan Velasco y Milton Giménez para cerrar la fase regular en el segundo puesto. Michael Santos descontó para el local.

FORMACIONES

BOCA

Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia, Ángel Romero. DT: Rodolfo Arruabarrena.

CENTRAL CÓRDOBA

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera, Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Yamil Possi. Cancha: Boca Juniors. Hora: 21.30 (ESPN Premium).