Matías Caire: “Somos un equipo con mucha juventud y energía que disfruta lo que hace”

El base Matías Caire, uno de los referentes de La Unión de Colón, habló después de la primera semana de pretemporada rumbo a la próxima Liga Argentina de Básquetbol. "Fue una primera semana de entrenamientos muy buena, que fue de menos a más. Diez turnos en cinco días", explicó.

El trabajo se dividió en dos bloques. Por la mañana, la parte física con el profe en el gimnasio, salidas a correr y técnica individual junto al asistente. Por la noche, ya bajo las órdenes de Martín Guastavino, todo el trabajo de básquet en cancha.

Según el jugador, la clave del buen arranque no fue solo lo físico, sino la actitud del grupo: "Fue una primera semana más que llevadera gracias a que cada jugador en todos los turnos tuvo muy buena predisposición y profesionalismo a la hora de laburar. Somos un equipo con mucha juventud y energía que disfruta lo que hace y cada uno colaboró a que la química del equipo en este comienzo ya sea un factor clave para comenzar a construir la temporada".

Consultado por las metas para esta temporada, Tute fue contundente: "El objetivo siempre es el mismo, dejar al club lo más alto posible, que es donde se merece estar". La estrategia será ir paso a paso. "Nosotros iremos poniéndonos objetivos cortos de partido a partido, ya que es un torneo largo y cada juego es muy importante, para al final de la fase escalar lo más arriba posible de la tabla", detalló.

En lo personal, su foco está en el equipo: "Quiero ayudar a que el objetivo grupal se pueda cumplir, en lo que me toque hacer, lo que el equipo necesite para ganar, hacerlo de la mejor manera y disfrutarlo". Será la tercera temporada de Caire en la institución y lo vive con orgullo.

"Estoy muy contento de estar una temporada más en el club, es una institución importante, reconocida a nivel nacional por todo lo logrado a lo largo de estos años. En lo que respecta a mí con el club van dos temporadas muy buenas en cuanto a los resultados. Esperemos esta temporada seguir por el mismo camino y disfrutar con su gente de muchas alegrías más. Disfruto mi rol y lo hago con el mayor de los respetos como el club lo merece", afirmó.

Por último, se refirió al trabajo con Guastavino, el DT, "Martín es un técnico que conoce la categoría y sabe lo que necesita el equipo para estar peleando las posiciones de arriba, nosotros confiamos en su planteo y la ideología que tiene para que el grupo funcione", aseguró.

Y cerró con una definición de lo que buscará el equipo en un torneo largo: "Los jugadores trataremos de llevar a cabo el plan de juego en cada partido, para eso es fundamental priorizar al equipo y lo que necesite ante lo individual. Es un torneo largo y hay que construir desde lo grupal, conocer qué compañero está pasando por un buen momento, qué es lo mejor que hace el otro y potenciarlo para el bien del equipo, juntos tendremos más posibilidades de cumplir los objetivos".

Fuente: Prensa La Unión de Colón