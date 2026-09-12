Colapinto clasificó noveno y comienza en los puntos en Madrid

En el Gran Premio de Madrid que se desarrolla este fin de semana, el sábado fue turno de la tercera práctica y la clasificación rumbo a la final del domingo. En la práctica lo destacado pasó por el dominio de Mercedes y los accidentes de Lewis Hamilton y Oliver Bearman (este último no pudo clasificar luego).

Franco Colapinto terminó undécimo en el ensayo final de la 14ª fecha (por encima de Pierre Gasly, su compañero de equipo) y dejó buenas sensaciones rumbo a la clasificación, construyendo un fin de semana de menor a mayor hasta ese momento.

Q1

La primera referencia de la pista fue la de Kimi Antonelli con un tiempo de un minuto, 33 segundos y 566 milésimas. Detrás quedaron Max Verstappen y un sorpresivo Gabriel Bortoleto, aunque todavía faltaban varios pilotos por medir sus autos en pista.

Con el avance de la clasificación, Liam Lawson mejoró el registro de Antonelli y lo llevó a un minuto, 33 segundos y 316 milésimas. Habiendo pasado los primeros cinco minutos, Franco Colapinto (11° en la tercera práctica) todavía no había registrado un tiempo válido.

En su primer paso, Colapinto quedó en el noveno lugar, a un segundo y 34 milésimas de desventaja respecto a Lawson. El dato fue que obtuvo 252 milésimas de ventaja respecto a Gasly, cuyo primer paso fue en el 12° lugar.

Sobre el final de la clasificación, George Russell le arrebató el primer puesto a Antonelli con un tiempo de un minuto, 33 segundos y 211 milésimas. El segundo lugar fue para Antonelli y tercero acabó Lawson.

En cuanto a los Alpine, ambos lograron la clasificación: Colapinto terminó noveno, a 752 milésimas y Gasly terminó undécimo. Los eliminados fueron Lance Stroll, Oliver Bearman (ninguno de ellos clasificó), Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Q2

La primera referencia de la segunda etapa clasificatoria volvió a ser Antonelli. Su tiempo de un minuto, 32 segundos y 603 milésimas lo establecieron como líder parcial por delante de Russell y las dos Ferrari. Sin embargo, Verstappen apareció para arrebatarle el lugar de líder con un tiempo de un minuto, 32 segundos y 557 milésimas.

En la última tanda de intentos, Antonelli no pudo con Verstappen, que sostuvo el primer lugar mejorando su tiempo a un minuto, 32 segundos y 431 milésimas. El segundo fue Antonelli y el tercer puesto fue para Lewis Hamilton.

Colapinto consiguió meterse en la Q3 con un tiempo apenas 607 milésimas más lento que el de Verstappen, sacándole siete décimas a su compañero de equipo, que quedó fuera de la Q3.

Los eliminados fueron Alex Albon, Yuki Tsunoda, Gasly, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg. Colapinto terminó octavo y de esta forma confirmó que el domingo comenzará en puestos puntuables.

Q3

En la primera vuelta de la última etapa clasificatoria fue Lewis Hamilton el que asaltó el liderazgo con un tiempo de un minuto, 32 segundos y 79 milésimas con el que terminó por delante de los Mercedes: Antonelli a 61 y Russell a 186 milésimas. Colapinto cerró un buen giro y acabó a un segundo y 310 milésimas del líder en su primer intento.

En su segundo intento, Antonelli mejoró el tiempo para arrebatarle el primer lugar a Hamilton y quedarse con la pole con un tiempo de un minuto, 31 segundos y 835 milésimas. Pero Lando Norris sorprendió y lo superó para quedarse con una sorpresiva pole con un tiempo de un minuto, 31 segundos y 824 milésimas. El segundo fue Antonelli y tercero acabó Verstappen, a 11 y 140 milésimas, respectivamente.

Colapinto cerró en el noveno lugar a un segundo y 79 milésimas, por encima de su rival directo: Arvid Lindblad, con quien compartirá línea de largada este domingo a partir de las 11 (hora de Argentina).