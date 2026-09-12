Comenzaron los XIII Juegos Suramericanos en Santa Fe

La ciudad de Rosario recibió la ceremonia de apertura en el Monumento a la Bandera.

En la ciudad de Rosario, frente al Monumento Nacional a la Bandera, se realizó la ceremonia inaugural de los XIII Juegos Suramericanos con sede en la provincia de Santa Fe. La sede provincial responde a que habrá actividad en la capital y localidades como Rosario y Rafaela (incluso Paraná será subsede recibiendo al sóftbol). Además Buenos Aires (Vicente López) y Mar del Plata serán subsedes invitadas.

A lo largo de la jornada hubo números musicales con mezcla entre consagrados nacionales y artistas emergentes de Santa Fe y Rosario. Entre los artistas de renombre participaron Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas y Valentino Merlo.

En total habrá más de 4.000 atletas representando a 15 países a lo largo de los próximos 14 días (entre el 12 y el 26 de septiembre). Competirán en 43 deportes y 60 disciplinas que demandarán una importante labor organizativa para mantener el buen nivel de desarrollo del evento.

La delegación argentina está compuesta por 658 deportistas con participación en 59 disciplinas. Entre ellos hay 346 varones y 312 mujeres: Rubén Rézola (canotaje de velocidad) y Sofía Cairó (hockey sobre césped) fueron los abanderados de la delegación en la Apertura.

Entre Ríos contará con 27 representantes en el evento con una gran mayoría conformando los planteles masculino y femenino de sóftbol. El listado completo se compone por los siguientes nombres:

Atletismo:

-Betsabé Páez (salto en alto) | Crespo.



Tiro con arco:

-Nelson Salinas | Paraná.



Sóftbol:

-Federico Eder | Paraná.

-Alejo Muñoz | Paraná.

-Fausto Siviero | Paraná.

-Francisco Lombardo | Paraná.

-Luciano Biondi | Paraná.

-Lucio Retamar | Paraná.

-Manuel Godoy | Paraná.

-Matías Etchevers | Paraná.

-Pablo Migliavacca | Paraná.

-Teo Migliavacca | Paraná.

-Alan Peker | Villa Clara.

-Aldana Gómez | Paraná.

-Agustina Bonetti | Paraná.

-Cielo Bonetti | Paraná.

-Violeta Figueroa | Villa Clara.



Rugby 7:

-Paula Pedrozo | Concordia.

-Antonella Reding | Villaguay.



Canotaje:

-Magdalena Garro | Concepción del Uruguay.



Bochas:

-Milagros Pereyra | Concepción del Uruguay.



Vóley Playa:

-Victoria Michel Tosi | Paraná.



Remo:

-Emiliano Calderón | Paraná.



Pelota vasca:

-Melina Spahn | Crespo.



Gimnasia Artística:

-Santiago Mayol | Concordia.



Golf:

-Mía Yaya | Concordia.



Vóley:

-María Eugenia Martínez | Diamante.

Transmisión en vivo