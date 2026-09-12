Con el debut del entrerriano Bacidalupe, Boca venció a Central Córdoba

En el estadio Alberto J. Armando, Boca Juniors recibió a Central Córdoba en el marco de la novena fecha de la Zona A en el Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. El duelo contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Yamil Possi.

El cotejo comenzó movido y Boca consiguió ponerse en ventaja rápidamente. Fue en un avance por la izquierda tras el que Sebastián Villa habilitó el paso de Lautaro Blanco al ataque. El lateral izquierdo envió un centro bajo que encontró a Enner Valencia pasado, pero al continuar su recorrido dio con Ángel Romero, quien con un preciso toque le dio destino a la red contra el palo derecho de Alan Aguerre. Gol y 1-0 a los cinco minutos.

El segundo llegó muy poco tiempo después. Esta vez fue en una pared entre Romero y Dylan Gorosito en la mitad de la cancha con la que llegó el excelente pase para la carrera de Gorosito en soledad. El lateral envió un excelente centro bajo para la llegada de Valencia, que esta vez sí pudo empujar y puso el 2-0 parcial a los 11 minutos.

Una recuperación de Valencia permitió al Xeneize tener otra chance clara. El atacante robó el balón dentro del área e intentó cruzar el remate ante Aguerre, que contuvo con rebote. Ese rebote le quedó a Carlos Palacios, que habilitó la carrera de Romero por derecha. El paraguayo envió el pase atrás para Sebastián Villa, que con el arquero vencido no pudo evitar al defensor que había en su recorrido y que consiguió enviar el balón al tiro de esquina.

Esa jugada frenó los embates xeneizes: Boca no acumuló más chances y se dedicó a “dormir” el partido, mientras el conjunto Ferroviario se ahogaba en sus propias carencias, sin poder generar ocasiones de peligro.

En el segundo tiempo el conjunto local tuvo algunas chances para ampliar la diferencia. La primera de ellas llegó tras un pase en profundidad de Williams Alarcón para la carrera de Romero por la derecha. El paraguayo envió un centro bajo que Villa no pudo conectar, pero que Valencia controló dentro del área. Cuando se aprestaba a definir, un defensor impidió que lo haga y perdió la pelota.

El tercero llegó a partir de una excelente acción individual de Romero, que aprovechó el espacio que le dejó el avance de Valencia entre los defensores para sacar un excelente remate de larga distancia que se metió en el ángulo superior derecho del arco de Aguerre. Golazo y 3-0 a los 11.

La presión de Villa y un excelente pase para Valencia dejó al ecuatoriano solo frente a Aguerre. El atacante intentó con una definición cruzada al palo izquierdo del arquero, pero no tuvo puntería y remató directamente afuera: no pudo ser.

Después de esa jugada se produjo el ingreso del entrerriano nacido en Paraje Ombú, La Paz, Rodrigo Bacidalupe. El joven de 19 años sumó sus primeros minutos en Primera División con el Xeneize.

Después de un aviso con una chance que se fue por encima del travesaño, Central Córdoba llegó finalmente al descuento. Fue tras un desborde de Fernando Martínez para la llegada por el centro de Martín Cuitiño, que definió cruzado contra el poste derecho para el descuento que dejó el resultado definitivo: 3-1 para los de Rodolfo Arruabarrena.

Con 14 puntos, Boca quedó en la quinta posición de la tabla dentro de su grupo, a tres de los líderes Vélez y Defensa y Justicia. El Ferroviario, por su parte, quedó penúltimo con siete unidades y podría ser último si Talleres gana su partido.

En la próxima fecha, el conjunto de Arruabarrena visitará a San Lorenzo el domingo 20, desde las 14.45. Los santiagueños, por su parte, recibirán a Defensa y Justicia el viernes 18, desde las 18.

-SÍNTESIS-

Boca Juniors 3-1 Central Córdoba.



Goles:

5’PT: Ángel Romero (BOC).

11’PT: Enner Valencia (BOC).

11’ST: Ángel Romero (BOC).

45’ST: Martín Cuitiño (CCO).



Formaciones:

Boca Juniors: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Ángel Romero, Carlos Palacios, Sebastián Villa; Enner Valencia.

DT: Rodolfo Arruabarrena.



Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Marco Iacobellis y Leonardo Sequeira.

DT: Sebastián Domínguez.



Cambios:

20’ST: ingresó Martín Cuitiño por Santiago Moyano (CCO).

20’ST: ingresó Horacio Tijanovich por Diego Barrera (CCO).

22’ST: ingresó Matías Satas por Lautaro Blanco (BOC).

23’ST: ingresó Leonardo Marchi por Darío Cáceres (CCO).

27’ST: ingresó Santiago Ascacíbar por Tomás Belmonte (BOC).

27’ST: ingresó Milton Giménez por Enner Valencia (BOC).

27’ST: ingresó Rodrigo Bacidalupe por Ángel Romero (BOC).

31’ST: ingresó Lucas Varaldo por Leonardo Sequeira (CCO).



Amonestados:

17’PT: Dylan Gorosito (BOC).

26’PT: Tomás Belmonte (BOC).

39’PT: Marco Pellegrino (BOC).

43’PT: Leonardo Sequeira (CCO).

17’ST: Santiago Moyano (CCO).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Yamil Possi.



Estadio: Alberto J. Armando.

Video: Liga Profesional.