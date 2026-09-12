Con susto en el final, Talleres venció a Unión

En el estadio Mario Kempes, Talleres recibió este sábado la visita de Unión en el marco de la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro contó con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por Laura Fortunato.

Unión tuvo la primera chance de peligro del partido luego de un balón largo de Matías Mansilla que el villaguayense Marcelo Estigarribia desvió con su cabeza a la posición de Ignacio Malcorra. El mediocampista intentó evadir la salida de Ezequiel Unsain y cayó dentro del área, pero el árbitro no vio falta del arquero entrerriano y el VAR no lo convocó pese al reclamo santafesino.

En su primera ocasión de peligro, Talleres avanzó por el costado izquierdo con Valentín Depietri, que cuando enganchó hacia el medio decidió enviar un centro con la parte externa del pie derecho para la llegada de Agustín Álvarez que llegó a definir, pero lo hizo de mala manera enviando el balón por encima del travesaño.

Luego quien probó fue Juan Sforza, que aprovechó un tiro libre desde el costado derecho para intentar al arco con el fin de sorprender a Mansilla. El ex Patronato estaba bien parado y con una estirada consiguió enviar el balón al tiro de esquina para evitar el tanto de su rival.

La T igual consiguió abrir el marcador. Fue a los 39 minutos del primer tiempo, cuando Álvarez tomó el balón cedido por Federico Fattori por el costado izquierdo del ataque, se acomodó y sacó un preciso remate de derecha que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arco de Mansilla. Golazo.

En el complemento Álvarez volvió a probar con un remate, pero esta vez desde la puerta del área grande. Su disparo buscaba el costado derecho, pero una buena estirada de Mansilla lo envió al tiro de esquina. El equipo de Omar De Felippe justificaba la victoria con sus llegadas.

La respuesta de Unión fue por el lado derecho. Lucas Menossi tomó el balón tras una sucesión de pases, se acomodó y sacó un potente derechazo buscando el poste izquierdo de Unsain, que con una buena estirada envió el balón a tiro de esquina.

Unsain tuvo otra gran respuesta tras ese córner desde el costado derecho impulsado por Malcorra. El arquero le ganó el duelo entrerriano a Estigarribia, que se elevó y ganó de cabeza tras el córner, pero remató al medio, justo en donde estaba el oriundo de Alcaraz.

El segundo llegó cuando una falla de Juan Ludueña en el control le permitió recuperar la pelota a Álvarez en posición de ataque. El autor del primer tanto avanzó unos metros y pasó a la izquierda para Depietri, que definió bajo y a la izquierda de Mansilla para poner el 2-0 a los 30 minutos. Parecía partido liquidado.

Sin embargo, Unión reaccionó cerca del final y tuvo el gol del descuento tras un centro desde la izquierda en el que el concordiense Eric Ramírez ganó de cabeza. El remate del ex Gimnasia de pique al suelo dejó sin nada que hacer a Unsain y se transformó en el descuento. Aunque el Tate apuró en el final, no le alcanzó: ganó Talleres.

Con el triunfo, primero en condición de local para los cordobeses, Talleres llegó a ocho puntos y quedó penúltimo en la Zona A. Unión, por su parte, marcha sexto en la tabla con 13 unidades.

En la próxima fecha, el Tate deberá recibir a Independiente el sábado 19, desde las 16.45; mientras que al conjunto cordobés le tocará visitar a Instituto ese mismo día desde las 21.15.

-SÍNTESIS-

Talleres 2-1 Unión.



Goles:

39’PT: Agustín Álvarez (TAL).

30’ST: Valentín Depietri (TAL).

45’ST: Eric Ramírez (UNI).



Formaciones:

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Juan Sforza; Valentín Depietri, Franco Cristaldo, Rick Lima; Agustín Álvarez.

DT: Omar De Felippe.



Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Tomás Fagioli, Juan Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra, Brahian Cuello; Emilio Giaccone y Marcelo Estigarribia.

DT: Leonardo Madelón.



Cambios:

15’ST: ingresó Eric Ramírez por Julián Palacios (UNI).

15’ST: ingresó Mauro Luna Diale por Emilio Giaccone (UNI).

23’ST: ingresó Misael Aguirre por Brahian Cuello (UNI).

28’ST: ingresó Giovanni Baroni por Franco Cristaldo (TAL).

28’ST: ingresó Diego Valoyes por Rick Lima (TAL).

40’ST: ingresó Bruno Pittón por Lucas Ayala (UNI).

40’ST: ingresó Valentín Cerrudo por Marcelo Estigarribia (UNI).

41’ST: ingresó Emiliano Chiavassa por Valentín Depietri (TAL).

45’ST: ingresó Valentín Dávila por Agustín Álvarez (TAL).

45’ST: ingresó Lautaro Ortiz por Juan Sforza (TAL).



Amonestados:

21’PT: Lucas Ayala (UNI).

4’ST: Juan Ludueña (UNI).

10’ST: Román Riquelme (TAL).

18’ST: Brahian Cuello (UNI).

32’ST: Juan Sforza (TAL).



Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Laura Fortunato.



Estadio: Mario Kempes.