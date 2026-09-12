En un partidazo, Independiente Rivadavia volvió a la cima de la Tabla Anual

José Florentín (centro) hizo uno de los cuatro goles del triunfo de la "Lepra".
Nota en desarrollo.
-SÍNTESIS-
Independiente Rivadavia 4-3 Aldosivi.
Goles:
10’PT: Gonzalo Ríos (IRI).
13’PT: Tomás Fernández (ALD).
19’PT: José Florentín (IRI).
48’PT: Álex Arce -penal- (IRI).
14’ST: Lucas Castro (ALD).
30’ST: Álex Arce (IRI).
47’ST: Joaquín Pombo (ALD).
Formaciones:
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Álex Vigo, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Fabrizio Sartori; Maximiliano Salas y Álex Arce.
DT: Alfredo Berti.
Aldosivi: Lucas Acosta; Elías López, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Lucas Castro; Tomás Fernández, Nicolás Gaitán, Felipe Anso; Nicolás Cordero.
DT: Javier Sanguinetti.
Cambios:
18’ST: ingresó Matías Godoy por Felipe Anso (ALD).
18’ST: ingresó Rodrigo González por Mateo Vales (ALD).
23’ST: ingresó Matías Fernández por Gonzalo Ríos (IRI).
23’ST: ingresó Luis Sequeira por Fabrizio Sartori (IRI).
25’ST: ingresó Andrés Chávez por Nicolás Cordero (ALD).
31’ST: ingresó Bautista Dadín por Lucas Castro (ALD).
31’ST: ingresó Santiago Moya por Elías López (ALD).
39’ST: ingresó Leonel Bucca por Tomás Bottari (IRI).
44’ST: ingresó Diego Crego por Maximiliano Salas (IRI).
44’ST: ingresó Luis Díaz por Juan Elordi (IRI).
Amonestados:
26’PT: Martín García (ALD).
47’PT: Nicolás Cordero (ALD).
9’ST: Maximiliano Salas (IRI).
46’ST: Diego Crego (IRI).
48’ST: Álex Arce (IRI).
Árbitro: Darío Herrera. VAR: Germán Delfino.
Estadio: Bautista Gargantini.