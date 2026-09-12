Estudiantes cayó en Rosario y se despidió del Torneo del Interior

Este sábado se disputaron los encuentros correspondientes a los cuartos de final del Torneo del Interior “A” con participación entrerriana. Tras culminar segundo en su grupo, el Club Estudiantes de Paraná se hizo acreedor de uno de los lugares en esta instancia y se midió con Jockey de Rosario en el predio 4 Hectáreas.

El conjunto entrerriano, conducido por Pedro Fontanetto salió a la cancha con: Valentín Haiek, Francisco Floreán, Tomás Bertot; Patricio Ferreras, Lisandro Uranga; Álvaro Ferreyra, Juan Mernes, Basilio Cañas; Juan Bunge, Sebastián Dorigón; Bautista Lescano, Máximo Cañas, Bruno Heit, Franco Rosetto y Tomás Ferreyra.

En frente, Federico Amelong puso en cancha a: Guido Cella, Alejo Pereyra Tauzy, Ignacio Orsetti; Marcos Lorenzini, Lucas Bur; Manuel Santi, Felipe Baraldi, Emiliano Ferrari; Agustín Maderna, Juan Baronio; Santiago Casiello, Fermín Vergara Oroño, Luca Scarpello, Manuel Llunch y Joaquín Fanjul.

En ese marco fue la formación local la que se impuso en el partido, ganando por 23-10 y logrando el acceso a las semifinales del torneo. En esa instancia protagonizará el duelo rosarino con Duendes, que eliminó a Tucumán Rugby como visitante luego de vencerlo por 21-18.

Los otros dos encuentros no tuvieron paridad: Jockey de Córdoba derrotó a Marista RC por 47-7; mientras que Tala RC, principal candidato, derrotó a Santa Fe RC por 70-29. El Jockey cordobés y Tala se medirán en la otra semifinal del torneo. Ambas semifinales se disputarán el 26 de septiembre; mientras que la final será el 3 de octubre.

La eliminación no le permitió a Estudiantes igualar su campaña de 2025, ocasión en la que llegó a las semifinales del torneo y estuvo cerca de pelear por el título en un gran año que incluyó la consagración en el Torneo Regional del Litoral.