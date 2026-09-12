Estudiantes visita a Jockey por el Torneo del Interior “A”

Estudiantes de Paraná buscará igualar su actuación de 2025 en el torneo.

A partir de las 15.30 de este sábado, la acción correspondiente al Torneo del Interior A se pondrá en marcha con la disputa de los cuartos de final. En ese marco, el Club Atlético Estudiantes de Paraná visitará al Jockey Club de Rosario en las 4 Hectáreas para definir a uno de los cuatro clasificados a semifinales. El árbitro del encuentro será Esteban Filipanics de Córdoba.

El Albinegro avanzó desde la Zona 2 con 21 puntos en el segundo puesto luego de obtener cuatro victorias y dos derrotas. Una de esas caídas fue sin jugar, tras la suspensión del partido frente a Tala (equipo que terminó como líder) por el accidente que produjo la muerte de Agustín Ferreyra. Fue el conjunto cordobés el que pasó en el primer puesto.

Para este partido, el Albinegro de Pedro Fontanetto formará con: Valentín Haiek, Francisco Floreán, Tomás Bertot; Patricio Ferreras, Lisandro Uranga; Álvaro Ferreyra, Juan Mernes, Basilio Cañas; Juan Bunge, Sebastián Dorigón; Bautista Lescano, Máximo Cañas, Bruno Heit, Franco Rosetto y Tomás Ferreyra.

En frente, el headcoach Federico Amelong pondrá en cancha a: Guido Cella, Alejo Pereyra Tauzy, Ignacio Orsetti; Marcos Lorenzini, Lucas Bur; Manuel Santi, Felipe Baraldi, Emiliano Ferrari; Agustín Maderna, Juan Baronio; Santiago Casiello, Fermín Vergara Oroño, Luca Scarpello, Manuel Llunch y Joaquín Fanjul.

En el caso de obtener la victoria y avanzar, el Albinegro habrá igualado su actuación de 2025, la que hasta el momento es su mejor presentación dentro de este certamen nacional.

El fixture completo de las semifinales es el siguiente:

-Sábado 12/9 | Desde las 15.30:

Jockey (R) - Estudiantes.

Tucumán Rugby - Duendes RC.

Tala RC - Santa Fe RC.

Jockey (C) - Marista RC.