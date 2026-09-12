Las “Panteras” le ganaron a Venezuela y clasificaron al Mundial y a los Juegos Panamericanos

Argentina superó a Venezuela en sets corridos y desafiará a Brasil por el título.

Este sábado por la mañana, la selección argentina de vóley femenino enfrentó a su par de Venezuela en el marco de su cuarta presentación dentro del Campeonato Sudamericano. De ganar, el combinado argentino obtendría la clasificación al próximo Mundial y a los Juegos Panamericanos.

Y las Panteras no dejaron dudas. Se impusieron por 3-0 luego de parciales 25/23, 25/20 y 25/21 para firmar su cuarta victoria consecutiva en el campeonato: previamente vencieron a Perú (3-1), Colombia (3-2) y Chile (3-0).

El combinado conducido por Facundo Morando logró el triunfo con la figura de Bianca Cugno, autora de 15 puntos para su equipo, seguida por Bertolino. Melany Detzel, de Aldea Spatzenkutter tuvo acción en el encuentro, aunque no consiguió aportar puntos.

Para el arranque de este partido, Argentina salió con: Victoria Mayer, Bianca Cugno, Bianca Farriol, Candelaria Herrera, Bianca Bertolino y Dalma Pérez. Luego ingresaron Detzel, Elina Rodríguez y Daniela Bulaich; mientras que María Pelozo fue la líbero del encuentro.

Con la victoria, ahora la Argentina podrá ir por el título ante Brasil. De obtener el triunfo, el equipo argentino logrará la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos. Con el segundo puesto asegurado ya sabe que jugará los Juegos Panamericanos y el Mundial en 2027. El partido se jugará en el Maracanãzinho este domingo desde las 12 (hora de Argentina).