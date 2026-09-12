Liga Provincial: equipos paranaenses cierran la primera rueda

La actividad correspondiente a la Liga Provincial de Mayores se encuentra en el cierre de la primera rueda de partidos. En ese marco, este viernes hubo partidos y continuará habiéndolos tanto sábado como domingo. Así vienen los grupos:

Zona A

En la Zona A, este viernes se disputaron los cuatro encuentros que corresponden a la sexta presentación dentro del torneo. En ese marco, Social Federación y Sportivo San Salvador consiguieron mantener el liderazgo con récord 5-1 luego de sus respectivas victorias.

El equipo federaense ganó en Concordia por 76-70 ante Capuchinos; mientras que lo sansalvadorenses vencieron en San José, ante Social y Deportivo por 92-86. Ambos se mantienen en la parte alta de la tabla de posiciones.

Los dos encuentros restantes acabaron en manos de La Armonía y Estudiantes de Concordia. El conjunto colonense venció a Sarmiento de Villaguay por 104-56 como local; mientras que el Verde derrotó a Ferrocarril de San salvador por 78-71 como visitante.

Esta zona no volverá a tener actividad hasta el próximo sábado 19 de septiembre, ocasión en la que le pondrán punto final a la primera rueda con la disputa de la séptima fecha.

Zona B

En la Zona B también hubo actividad este viernes. Atlético Tala tomó la cima del campeonato luego de ganarle como local a Racing de Gualeguaychú por 69-51. De esta manera llegó a un récord de 5-1 que le permitió sacar ventaja de la caída de Luis Luciano (4-2) ante Bancario por 81-74.

El otro escolta es Parque Sur de Concepción del Uruguay, que derrotó a Sportivo Peñarol de Tala por 69-67 y también alcanzó un acumulado de 4-2. En el encuentro restante, BH de Gualeguay venció a Regatas Uruguay por 75-73. En esta jornada quedó libre Zaninetti.

La actividad por la primera rueda de partidos se completará este domingo con actividad a partir de las 20: Atlético Tala, puntero, visitará a Peñarol de Tala; mientras que habrá duelo de escoltas en Urdinarrain: Luis Luciano recibirá a Parque Sur.

En los partidos restantes, Regatas Uruguay y Zaninetti protagonizarán el duelo uruguayense y Racing de Gualeguaychú recibirá a BH. Bancario quedará libre de actividad.

Zona C

La Zona C, compuesta por equipos de Paraná, tendrá actividad este sábado a partir de las 21. Luego de que Sionista asegurara el liderazgo al cerrar su grupo con victoria ante Olimpia por 65-57 y alcanzar un récord 8-1 se completará la actividad.

Urquiza Santa Elena tendrá la oportunidad de alcanzar a Sioni al recibir a Quique en su estadio: una victoria le permitirá alcanzar la cima. Más atrás está Ciclista, que visitará a Talleres en el estadio Raúl Bibi Gómez.

Los duelos restantes serán en Paraná y La Paz: en el Coloso del Sur de la capital entrerriana se medirán Paracao y Recreativo; mientras que en territorio paceño se enfrentarán Independiente de La Paz y Estudiantes. Toda la actividad comenzará a las 21.