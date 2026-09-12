Deportes

Regional Amateur: ganaron Neuquen y Paraná y lideran su zona

12 de Septiembre de 2026 - 18:41
Atlético Paraná vs. Don Bosco | Torneo Federal Regional Amateur 2026.

Facundo Cima (foto) anotó el gol de la victoria de Atlético Paraná.

Este sábado se disputó la tercera fecha en el marco de la Zona 5 en la Región Litoral Sur del Torneo Federal Regional Amateur. Los equipos de Paraná salieron a la cancha y protagonizaron dos encuentros importantes por la ubicación en la tabla dentro del grupo.

Y los líderes siguen siendo los mismos. Tanto Atlético Paraná como Neuquen ganaron sus respectivos encuentros frente a Don Bosco y Belgrano para mantener su invicto y llegar a los siete puntos con los que lideran su zona.

En el caso del Gato, venció por 1-0 al Salesiano con el tanto de Facundo Cima en el estadio Pedro Mutio. El Rojiblanco salió a la cancha con: Abraham Reartes; Josué Correa, Agustín Albano, Raúl Albornoz, Martín Aruga; Juan Bircher, Nicolás Mendoza, Mateo Hernández, Leandro Ilari; Juan Mitre y Facundo Cima.

El Pingüino, por su lado, también venció por 1-0, pero en su caso la víctima fue el Mondonguero en el estadio Pablo Zapata, perteneciente al Club Sportivo Urquiza. El único tanto del encuentro llegó por autoría de Franco Déboli, a los dos minutos de la segunda mitad del encuentro.

La formación del Aurirrojo en este partido fue con: Franco Lorenzón; Lautaro Geminiani, Marcos Rosano, Brian Berlo, Lionel Jatón; Luciano Díaz, Sebastián Arbitelli, Gabriel Bender, Lautaro Reynoso; Federico Sangoy y Franco Déboli.

Tanto Atlético Paraná como Neuquen llegan como punteros a la próxima fecha, en la que se enfrentarán entre sí en el estadio Luis Renaud. El otro encuentro será entre Belgrano y Don Bosco, importante en el marco de la lucha por la clasificación como mejor tercero.

Mas Noticias

Edición Impresa

¿Quieres seguir toda la actualidad? Añade analisisdigital.com.ar como fuente preferida en Google y no te pierdas nada.
Cargando...

Edición Impresa

¿Quieres seguir toda la actualidad? Añade analisisdigital.com.ar como fuente preferida en Google y no te pierdas nada.

Narcotráfico en Entre Ríos