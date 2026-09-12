Regional Amateur: ganaron Neuquen y Paraná y lideran su zona

Este sábado se disputó la tercera fecha en el marco de la Zona 5 en la Región Litoral Sur del Torneo Federal Regional Amateur. Los equipos de Paraná salieron a la cancha y protagonizaron dos encuentros importantes por la ubicación en la tabla dentro del grupo.

Y los líderes siguen siendo los mismos. Tanto Atlético Paraná como Neuquen ganaron sus respectivos encuentros frente a Don Bosco y Belgrano para mantener su invicto y llegar a los siete puntos con los que lideran su zona.

En el caso del Gato, venció por 1-0 al Salesiano con el tanto de Facundo Cima en el estadio Pedro Mutio. El Rojiblanco salió a la cancha con: Abraham Reartes; Josué Correa, Agustín Albano, Raúl Albornoz, Martín Aruga; Juan Bircher, Nicolás Mendoza, Mateo Hernández, Leandro Ilari; Juan Mitre y Facundo Cima.

El Pingüino, por su lado, también venció por 1-0, pero en su caso la víctima fue el Mondonguero en el estadio Pablo Zapata, perteneciente al Club Sportivo Urquiza. El único tanto del encuentro llegó por autoría de Franco Déboli, a los dos minutos de la segunda mitad del encuentro.

La formación del Aurirrojo en este partido fue con: Franco Lorenzón; Lautaro Geminiani, Marcos Rosano, Brian Berlo, Lionel Jatón; Luciano Díaz, Sebastián Arbitelli, Gabriel Bender, Lautaro Reynoso; Federico Sangoy y Franco Déboli.

Tanto Atlético Paraná como Neuquen llegan como punteros a la próxima fecha, en la que se enfrentarán entre sí en el estadio Luis Renaud. El otro encuentro será entre Belgrano y Don Bosco, importante en el marco de la lucha por la clasificación como mejor tercero.