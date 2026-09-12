River se lo ganó en el final a un sacrificado Tucumán

River sufrió ante un rival con uno menos, pero se llevó la victoria.

Por la novena fecha del Torneo Clausura de la Zona B en la Liga Profesional, Atlético Tucumán recibió la visita de River Plate. El encuentro se disputó en el estadio Monumental José Fierro y contó con el arbitraje de Andrés Gariano, acompañado en el VAR por Silvio Trucco.

El partido se quebró temprano en su desarrollo. Iban nada más que 13 minutos cuando un balón aéreo en mitad del campo encontró el fuerte cruce de Franco Nicola sobre Lucas Martínez Quarta. El árbitro sancionó falta y expulsó al jugador del Decano por haber ido con la pierna en alto, pese a que no lo golpeó con ella, sino que lo hizo con la cadera.

Con la pelota totalmente en su poder, River generó numerosas ocasiones de gol hasta que finalmente alcanzó la apertura del marcador. El desborde de Gonzalo Montiel por la derecha terminó en pase hacia atrás para Tobías Andrada, que remató fuerte y al costado izquierdo de Luis Ingolotti para el 1-0 parcial.

Ese gol a los 22 minutos fue lo más claro que pudo generar River ante un rival que se encerró bien atrás y cuidó el resultado con la misión de mantenerse en partido hasta los instantes finales del mismo.

En el complemento tuvo una chance muy clara Thiago Almada con un tiro libre cerca de la medialuna del área, pero su remate se fue desviado por el costado izquierdo del arco defendido por Ingolotti.

Tucumán tuvo una chance clarísima para empatar el juego cuando quedaban pocos minutos luego de un balón largo que llegó a la posición de Alexis Canelo. El atacante definió de primera y el balón superó a Santiago Beltrán, pero dio en el poste izquierdo. En el rebote volvió a tomar el balón, pero su centro bajo no fue bien conectado por Ramiro Ruiz Rodríguez.

Instantes después de esa jugada, todo el banco del conjunto Decano pidió expulsión de Mauro Arambarri luego de una fuerte falta desde atrás sobre Godoy, pero el árbitro solo lo sancionó con tarjeta amarilla.

Ese aviso del Decano confirmó el peligro en la siguiente jugada. A los 38 minutos, un preciso envío al área de tiro libre de Lautaro Godoy llegó a la cabeza de Cléver Ferreira en el área. El remate cruzado del paraguayo venció a Beltrán y puso el merecido 1-1 parcial.

River reaccionó y tuvo el gol de la victoria en un tiro de esquina, pero Lucas Beltrán cabeceó por encima del travesaño. Ese gol acabaría llegando en la siguiente jugada, luego de una gran acción personal de Juan Cruz Meza por la izquierda y un toque de Beltrán hacia atrás para Almada. El exVélez controló y definió contra el poste izquierdo para el 2-1 que resultaría definitivo.

Tucumán se esforzó, pero no le alcanzó; mientras que River sumó su cuarta victoria y llegó a los puestos de clasificación a la próxima fase.

Con la victoria, el Millonario llegó a 13 puntos y se ubica quinto en la tabla de la Zona B, ya en puestos de clasificación a la próxima instancia. Además, en la Tabla Anual quedó en la quinta posición con 42 unidades, cerca de los puestos de Copa Libertadores.

El Decano, por su parte, quedó con 13 unidades en la sexta ubicación, todavía clasificando a la próxima instancia del torneo.

En la próxima fecha Tucumán visitará a Aldosivi el lunes 21, desde las 14.30; mientras que al Millonario le tocará recibir a Huracán el sábado 19, desde las 19.

-SÍNTESIS-

Atlético Tucumán 1-2 River Plate.



Goles:

22’PT: Tobías Andrada (RIV).

38’ST: Cléver Ferreira (TUC).

46’ST: Thiago Almada (RIV).



Expulsado:

13’PT: Franco Nicola (TUC).



Formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Cléver Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.

DT: Julio Falcioni.



River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tomás Galván, Fausto Vera, Thiago Almada; Ángel Correa; Sebastián Driussi y Tobías Andrada.

DT: Leonardo Ponzio.



Cambios:

ET: ingresó Julián Fernández por Renzo Tesuri (TUC).

ET: ingresó Ramiro Ruiz Rodríguez por Leandro Díaz (TUC).

8’ST: ingresó Mauro Arambarri por Tobías Andrada (RIV).

27’ST: ingresó Alexis Canelo por Nicolás Laméndola (TUC).

27’ST: ingresó Juan Meza por Tomás Galván (RIV).

27’ST: ingresó Lucas Beltrán por Sebastián Driussi (RIV).

42’ST: ingresó Gabriel Compagnucci por Lautaro Godoy (TUC).

48’ST: ingresó Rafael Borré por Ángel Correa (RIV).



Amonestados:

20’ST: Julián Fernández (TUC).

28’ST: Leonel Di Plácido (TUC).

31’ST: Mauro Arambarri (RIV).

37’ST: Marcos Acuña (RIV).



Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Silvio Trucco.



Estadio: Monumental José Fierro.

Video: Liga Profesional.